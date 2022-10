Se hai il fisico a rettangolo opta per questi 5 capi, non immagini che cambiamento

Se hai un fisico a rettangolo, ecco cinque capi che dovresti indossare, perché sono capaci di mettere in risalto i tuoi punti di forza e nascondere i tuoi difetti.

Se hai un fisico a rettangolo e non sai cosa indossare per valorizzarlo, niente paura: ci sono tantissimi capi che potranno fare al caso tuo, l’importante è capire da dove partire.

Per prima cosa, quali sono le caratteristiche di questo tipo di corpo? Generalmente questo è molto atletico, con poco seno, braccia tornite, punto vita non evidente e perfette proporzioni tra fianchi e spalle, che saranno praticamente della stessa misura.

Quali sono i suoi punti di forza? Spesso la tonicità, le gambe slanciate, la linea asciutta, che permette comunque di spaziare molto negli outfit.

E per quanto riguarda i punti di debolezza? Questo tipo di fisico è spesso ritenuto androgino: in genere mancano quasi del tutto le curve e il punto vita è praticamente inesistente.

Detto ciò, appare chiaro quindi che l’outfit dovrebbe essere in grado di far apparire visivamente delle forme dove non ci sono e di valorizzare comunque i punti di forza.

In linea generale, ci sono alcuni capi da evitare, ma vale sempre la stessa regola: cerca di scegliere ciò che ti fa stare bene, ti fa sentire a tuo agio, quindi prendi questi semplicemente come consigli e non come leggi universali.

In ogni caso, quello che non valorizza affatto questo corpo sono tutti gli indumenti che non mettono in risalto le curve, quindi abiti troppo aderenti, oppure al contrario troppo larghi, cardigan oversize, giacche sfiancate e così via.

Se hai il fisico a rettangolo cosa dovresti invece indossare spesso? Ecco cinque capi che non dovrebbero mai mancare nel tuo guardaroba.

5 capi perfetti da indossare se hai il fisico a rettangolo

La prima cosa che dobbiamo dire è che, in linea generale, se hai il fisico a rettangolo, dovresti dire sì a tutto ciò che crea movimento, quindi per esempio potresti indossare gli abiti stile impero, le gonne a ruota, le bluse morbide, le giacche dritte, tutto ciò che è geometrico e destrutturato.

Detto ciò, ci sono cinque capi in particolare che potrebbero fare al caso tuo, perché sono capaci di mettere in risalto alla perfezione i tuoi punti forti, ma di nascondere i difetti.

Per accentuare il punto vita, dovresti indossare una blusa, una t – shirt oppure una maglia larga e infilarla nei tuoi pantaloni oppure jeans a sigaretta, svasandola un po’.

In alternativa, indossa una blusa con qualche dettaglio particolare, qualche applicazione, oppure semplicemente qualche decorazione sul punto vita: in questo modo l’occhio andrà proprio lì e sarà “ingannato” da questo gioco.

Un altro metodo infallibile per mettere in risalto il tuo fisico è indossare un crop top con un pantalone a vita alta.

Se devi andare ad una cerimonia, una serata di gala, un party esclusivo elegante, potresti optare invece per degli abiti che creino movimento oppure semplicemente asimmetrici. Un esempio? Un monospalla, classico must have di ogni stagione tra l’altro.

Infine, non avere mai paura di osare con le minigonne: uno dei tuoi punti forti sono infatti le gambe, che saranno snelle, slanciate, quindi perché non metterle in risalto?

Se vuoi qualche consiglio aggiuntivo, basandoti anche su ciò che sono solite indossare le celeb che hanno questo tipo di fisico, ecco la nostra guida.

In ogni caso, come abbiamo anticipato, se hai il fisico a rettangolo e non sai come regolarti, ricorda sempre di optare per tutto ciò che crea movimento.