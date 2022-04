Rosalinda Cannavò, ricordate com’era? Diversa ma sempre bellissima

Ricordate com’era Rosalinda Cannavò quando per il pubblico era Adua Del Vesco? Molto diversa, ma sempre bellissima.

La vita di Rosalinda Cannavò, in poco più di un anno, è completamente cambiata. Entrata nella casa del Grande Fratello vip 5 come Adua Del Vesco, ha avuto una trasformazione straordinaria riacquistando quella fiducia in se stessa che le ha permesso di chiudere definitivamente con il passato e voltare totalmente pagina.

In quasi sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, l’attrice siciliana ha aperto i cassetti più dolorosi della sua vita svelando tutti i dettagli di quando, per il pubblico, era Adua Del Vesco e facendo uscire la vera Rosalinda che, oggi, è sempre più amata dai fan. Oggi, Rosalinda è serena e felice e anche fisicamente ha detto addio ad Adua. Entrambe, però, sono bellissime, ma ricordate com’era l’attrice siciliana quando, protagonista di tantissime fiction di successo, era nota a tutti come Adua De Vesco?

Rosalinda Cannavò: ecco com’era quando il pubblico la conoscenza come Adua Del Vesco

C’è una cosa che non è mai cambiata in Rosalinda Cannavò ed è la sua indiscutibile bellezza. L’attrice è sempre stata bellissima indipendentemente dal look che ha sfoggiato negli anni. Dal suo esordio ad oggi, infatti, Rosalinda ha cambiato soprattutto il taglio dei capelli passando da una frangia ed un ciuffo più lungo così come il colore. Oggi, infatti, i capelli risultano più scuri rispetto a qualche anno fa.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, passano gli anni, cambia il look di Rosalinda Cannavò che oggi sfoggia anche outfit total pink, ma non la bellezza dell’attrice che è sempre indiscutibile. Nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha lasciato tutti senza parole per la sua bellezza naturale, senza trucchi e senza filtri con cui ha fatto perdere la testa ad Andrea Zenga.

Dopo essersi incontrati e innamorati nella casa di Cinecittà, Rosalinda e Andrea Zenga non si sono più lasciati. Oggi, i due convivono e hanno allargato la famiglia adottando un cagnolino. Anche dal punto di vista professionale ci sono state novità per la Cannavò che, dopo il GF Vip, è diventata la conduttrice di Casa Chi, il format social del settimanale Chi che intervista i protagonisti dei reality e, in generale, del mondo dello spettacolo.

Oltre a condurre Casa Chi, Rosalinda segue con attenzione anche i reality come ha dimostrato commentando le dichiarazioni di un concorrente del GF Vip 6 che hanno fatto molto discutere. Insomma, molte cose sono cambiate nella vita di Rosalinda, ma non la sua bellezza!