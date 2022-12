Dramma Uomini e Donne, sfiorata la tragedia prima delle nozze: il racconto spaventa i fan

L’ex di Uomini e Donne ha vissuto un vero e proprio dramma poco prima delle nozze e il suo annuncio ha terrorizzato i suoi fedeli sostenitori. Nessuno poteva crederci

L’ex protagonista di Uomini e Donne tra qualche giorno coronerà il suo sogno d’amore in quanto convolerà a nozze con il suo compagno. I due si sono conosciuti proprio durante il loro percorso negli studi Elios di Roma e da quel momento non si sono più separati. Per questo motivo hanno deciso di fare il grande passo e il 7 dicembre sono pronti a dirsi di sì.

Il loro amore è come quello di una bella favola, ma purtroppo la vita non lo è a volte ci mette di fronte ad imprevisti che ci lasciano senza parole. Nelle scorse ore, infatti, l’ex protagonista del Trono Over sul suo profilo Instagram ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di essersi risvegliata in ospedale in quanto ha perso i sensi per un breve periodo e il suo compagno ha subito avvisato i soccorsi e l’hanno portata subito in ospedale.

Il tutto è avvenuto a pochissimi giorni dalla nozze e Luisa Monti di Uomini e Donne ha vissuto un vero e proprio dramma che l’ha portata indietro di qualche tempo.

Dramma Luisa Monti di Uomini e Donne: la confessione prima delle nozze lascia tutti senza parole

Luisa Monti ha deciso di raccontarsi come non mai con i suoi fedeli sostenitori, che hanno avuto modo di poterla conoscere durante l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, dove tra l’altro un’altra sua collega sembrerebbe aver trovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio, rivelando di aver vissuto attimi di puro terrore ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi in quanto si è trattato di un grosso spavento.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto” ha rivelato l’ex dama di Maria De Filippi parlando anche del suo compagno. “Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale” ha poi proseguito, raccontando le difficile ore che ha attraverso. “Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope” ha poi concluso rivelando che fortunatamente non ci sono state conseguenze più gravi.

Luisa Monti di Uomini e Donne ha vissuto un nuovo dramma sulla sua pelle in quanto non molto tempo fa è stata costretta ad operarsi dopo aver scoperto di avere un tumore al seno, ma anche questa volta per fortuna tutto è andato per il meglio ed ora non le resta che convolare a nozze con Salvio, l’amore della sua vita.