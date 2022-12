Capelli fini: le 25 acconciature con cui otterrai una chioma piena e lucente

Rinfoltisci la tua chioma: prova questi fantastici tagli, perfetti soprattutto per le donne che soffrono di capelli fini e fragili.

A volte si dice si parla di capelli fini, altre volte si dice sottili. Ma sapevate che sottili e fini non sono termini intercambiabili quando si parla di capelli? Infatti, i capelli sottili sono un problema di molte donne, mentre i capelli fini sono una tipologia di chioma con cui molte donne nascono. I primi si riferiscono alla quantità effettiva di ciocche presenti sulla testa. Per i secondi, una singola ciocca è meno voluminosa e meno grossa rispetto alle chiome normali.

Le acconciature giuste possono far apparire i vostri capelli fini voluminosi, voluminosi e pieni. Continuate a leggere per sapere cosa distingue i capelli fini da quelli sottili e come dovreste acconciare le vostre ciocche fini.

Le 25 acconciature per capelli fini

Innanzitutto, cosa si intende per capelli fini? Quando parliamo di ci riferiamo allo spessore di una singola ciocca. La vostra ciocca è più sottile di un filo? Allora significa che avete una chioma fine. I capelli sottili invece fanno riferimento allo spessore complessivo delle ciocche. Significa che il numero di follicoli piliferi presenti sul cuoio capelluto è ridotto. Ciò può essere dovuto a danni da calore o alla perdita di capelli.

Fortunatamente, esistono prodotti per capelli appositamente studiati per i capelli fini, per aumentarne lo spessore. Ecco cosa dovete tenere a mente. Quando si hanno i capelli fini, bisogna fare attenzione ai prodotti che si applicano. Troppi prodotti chimici possono danneggiare le ciocche. Un’altra cosa da considerare è che potreste voler usare prodotti volumizzanti che facciano sembrare i vostri capelli più spessi. Se pensavate che acconciare i capelli fini fosse difficile, ecco un elenco che vi farà cambiare idea. Date un’occhiata a queste 20 acconciature che hanno un effetto stupendo sui capelli fini.

Pixie a punta

Bordi e stile si uniscono per dare vita a questo splendido pixie cut. Gli strati e la frangia sono tagliati con estremità appuntite e sfilate. Questo accentua la forma del viso. É sconsigliato se avete le guance larghe o la mascella dura.

Taglio rasato

Sì, questa tendenza è di gran moda per gli uomini, ma anche le donne con i capelli sottili dovrebbero prenderne nota. Con l’attenzione ai lati rasati che girano intorno alla testa, si crea l’illusione di profondità con la parte superiore dei capelli. Acconciate questa sezione a vostro piacimento, aggiungendo un po’ di colore o di prodotto per dare un tocco spigoloso.

Bob classico con riflessi

Se i vostri capelli corti stanno crescendo, tagliateli in modo da ottenere un taglio a caschetto. Poi, aggiungete dei colpi di sole e lasciateli brillare. La parte migliore della chioma che cresce è la possibilità di aggiungere strati ai vostri tagli. Non dimenticate la frangia lunga e laterale!

Taglio a scodella

Avete sentito che il taglio a scodella è tornato, ed è più bello che mai? Questa rivisitazione moderna del taglio corto parte dal davanti per poi allungarsi sempre di più dietro. Aggiungete una frangia al mix per dare un aspetto di pienezza ai vostri capelli.

Bob con radici scure

Un bob lungo fino al mento è un ottimo modo per mettere in mostra i vostri capelli fini senza che appaiano scarsi. Ma, a dire il vero, non tutte le forme del viso possono sfoggiare questo look. Le guance larghe possono sembrare più ampie con questo taglio, ma un viso ovale sarà accentuato. Arricciate le estremità per attirare l’attenzione sulla mascella.

Bob asimmetrico

Per creare profondità sui capelli corti, sfruttate la vostra texture creando un bob asimmetrico a una lunghezza. Questo taglio classico ha un aspetto raffinato, moderno e sorprendente, in quanto conferisce profondità alla vostra chioma sottile.