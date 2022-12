Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è letteralmente esplosa una bomba. Una delle dame ha infatti rotto il suo silenzio su una questione molto spinosa lasciando tutti senza parole.

Nell’ultimo periodo i vari concorrenti di Uomini e Donne hanno dato davvero il meglio finito stessi, se così si può dire, calamitando l’attenzione di gran parte del pubblico di canale 5. Mentre Gemma ha iniziato a frequentare il simpatico Mario, che sembra molto preso di lei, Ida e Alessandro hanno detto (definitivamente?) Addio al programma che li ha fatti conoscere e ora sembrano più innamorati che mai. Ma c’è qualcuno che non è affatto felice della scelta repentina di Ida: Riccardo Guarnieri il suo celebreremo ex che molti sostengono nutra ancora un interesse romantico per la bella parrucchiera bresciana.

Uomini e Donne, Gloria esce allo scoperto: la bomba inaspettata

Certo, le sue chance di riconquistare Ida sono ormai ai minimi storici. Il cavaliere ha infatti fatto di tutto per allontanare da sé la bella dama, trattandola spesso in modo davvero poco rispettoso. Dopo una serie infinita di riavvicinamenti e rotture, tra i due ora sembra tutto finito, una volta per tutte. Ma Riccardo non ha mai accettato davvero la separazione da Ida, anche se ha provato a dimenticarla con un’altra dama, Gloria, che è sempre stata molto attratta da lui.

Anche con lei, però, Riccardo non ha avuto un comportamento esemplare. L’uomo è infatti uscito insieme a Gloria un paio di volte e i due sono anche arrivati al “sodo”. Ma all’improvviso Riccardo si è tirato indietro, asserendo di voler conoscere altre donne oltre a Gloria (di cui forse non sapete queste curiosità). Insomma, se per quest’ultima la scintilla è decisamente scoppiata, per il bel Guarnieri non si può certo dire lo stesso. Dopotutto, dicono in molti, la ferita della fine della storia con la Platano è ancora, forse, troppo fresca.

La richiesta di Gloria a Riccardo

A ogni modo, Gloria ha voluto lanciare un appello a Guarnieri (riguardo al quale è spuntato un retroscena incredibile) ora che si avvicinano le festività natalizie e gli ha rivolto un pensiero molto particolare quanto significativo. “Vorrei un regalo da Riccardo. Un regalo piccolo ma fatto con un certo spirito: l’importante è la chiarezza e la decisione”, ha rivelato Gloria, con il cuore in mano.

Di certo la dama sente moltissimo la competizione con la Platano e l’assenza di quest’ultima in studio pesa forse più della sua presenza. A Riccardo, quindi, Gloria non chiederebbe nient’altro che rispetto e la risposta a una domanda semplice quanto insidiosa: “Sei davvero interessato a me o no?”.

Una domanda più che lecita, che permetterebbe a gloria di non sprecare tempo prezioso insieme a un uomo che non è davvero interessato a lei. Riccardo saprà mostrare a Gloria quella comprensione e quel rispetto che fino ad ora non ha mostrato? Molti pensano che a impedirglielo sarà proprio la sua personalità egocentrica e narcisista…