Unghie rosso bordeaux, troppo belle per non perderci la testa, per te 25 idee super trendy

Le unghie rosse Bordeaux conquisteranno il tuo cuore, sceglierai questo colore per le tue feste non appena vedrai queste bellissime nail art che abbiamo selezionato per te.

Lo smalto rosso bordeaux è molto richiesto nei saloni delle estetiste soprattutto in questo periodo di festività. Questo colore è caldo e rappresenta un’ottima alternativa al rosso ma è più scuro e più apprezzato dalle donne che amano tonalità come il nero. Il bordeaux è il colore del vino e oltre ad essere intenso è anche molto seducente.

Questa tonalità scura ricorda anche il colore del sangue, quindi della passione. E’ un colore che si adatta a molte occasioni e a tutti i tuoi outfit, inoltre è audace ma elegante. Se vuoi essere di tendenza mostrando le tue unghie bordeaux lasciati conquistare dalle nostre 25 nail art di oggi. Abbiamo scandagliato il web per fornirti delle idee sublimi da mostrare subito alla tua estetista e replicare.

Unghie rosso bordeaux, ecco le nail art più trendy del momento

Stiamo per condividere con te nail art molto appariscenti ed eleganti. Alcune di queste le potrai riprodurre tu stessa, per altre potresti aver bisogno di una mano esperta, un professionista. A rendere queste unghie così belle concorrono diversi fattori come ad esempio la scelta delle combinazioni di diversi colori, l’uso di motivi tribali o dei glitter, sarà molto difficile non notare queste unghie e non trovarle affascinanti.

Quel che è certo è che sulle tue unghie il rosso bordeaux assumerà una connotazione del tutto nuova che travolgerà il tradizionale modo di mettere uno smalto, una tinta unica sulle mani. La galleria di oggi non lascia spazio a nulla di tradizionale e noioso, queste unghie ti sproneranno a sperimentare qualcosa del tutto nuovo senza esagerare, unghie semplicemente meravigliose.

In questa nail art il bordeaux è stato alternato ad un rosa nude per ottenere unghie glamour e allo stesso tempo romantiche.

Un effetto simile si ottiene con questa manicure, anche qui il bordeaux viene associato al rosa nude e si tenta di fondere i due colori con un cuore che li rappresenta entrambi.

Oltre al bordeaux e al rosa molte nail artist aggiungono dei glitter rosa o argento per impreziosire il risultato finale.

In altri casi l’unghia resta totalmente bordeaux e a creare qualche effetto luce ci pensano dei brillantini posizionati in punti strategici senza esagerare.

Molto gettonato è anche il bordeaux matt, opaco. Quest’anno poi le unghie opache sono particolarmente di tendenza.

Molto spesso si gioca con il contrasto che si crea tra il matt e lo smalto lucido e come si può notare l’effetto finale è molto bello.

Il bordeaux si abbina perfettamente anche al bianco specie in questa fredda stagione invernale.

Lasciati conquistare da queste altre idee super trendy per unghie bordeux: