Gloria Nicoletti, chi è la dama di Uomini e donne: età, altezza e il grande amore finito

E’ una delle nuove dame del trono over e sta conquistando tutti. Gloria Nicoletti ha fatto strage di cuori, ma ecco chi è: età, altezza e il grande amore finito. Scopriamo di più!

Per chi non lo sapesse, la nuova stagione di Uomini e Donne Over sta conquistando tutti con le sue dame e cavalieri. Tra i new entry del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi, c’è Gloria Nicoletti. La donna, originaria della Capitale, Roma ha conquistato tutti, sia cavalieri che pubblico.

Se Gloria Nicoletti ha conquistato il pubblico da casa, l’hype intorno al suo personaggio cresce sempre di più. Soprattutto la curiosità di scoprire dettagli inediti della sua vita privata. Ad esempio, della Nicoletti non si sanno molte informazioni, come la sua età effettiva. Si presume infatti, che la donna possa avere all’incirca 40 anni.

Nome : Gloria

: Gloria Cognome : Nicoletti

: Nicoletti Età : Circa 40 anni

: Circa 40 anni Lavoro : non disponibile

: non disponibile Città di nascita : Roma

: Roma Profilo Instagram Ufficiale: @gloria_nicoletti

Tra le sue esperienze più significative dobbiamo annoverare le sue uscite con Armando, Diego Tavani, Riccardo Guarnieri e più recentemente con Alessandro Vicinanza.

Gloria Nicoletti, la dama del trono Over che ha conquistato tutti

Se dentro il dating show condotto dalla De Filippi, Gloria ha fatto breccia nei cuori di numerosi cavalieri, nella sua vita privata e antecedente al programma televisivo, Gloria ha vissuto una storia molto importante.

Come già sottolineato nel paragrafo precedente, Gloria Nicoletti ha alle spalle una relazione importante. All’età di 20 anni, la Dama di Uomini e Donne si è innamorata di un uomo più grande di lei di circa 13 anni convolando a nozze. In pochissimo tempo i due hanno avuto una splendida bambina, creando una famiglia. Tuttavia, ben presto, per motivazioni che non conosciamo la relazione si è bruscamente interrotta ed è finita con il divorzio.

Da quel momento la donna non ha mai più provato un sentimento così forte, ed è per questo che ha deciso di intraprendere un percorso nel dating show. Per cercare nuovamente l’amore. Infatti, nel corso della nuova stagione di Uomini e Donne, Gloria è uscita molte volte con Alessandro Vicinanza.

Tuttavia, dopo un corteggiamento telefonico da parte di Alessandro, Gloria non trova motivi per continuare essendo delusa dall’incostanza del ragazzo e dal ritorno di fiamma con Ida. Quando Ida e Alessandro escono dal programma, decide di riprendere ad uscire con Riccardo.

Gloria Nicoletti e Armando Incarnato

Gloria da prima di Natale 2021 è uscita nel programma Uomini e Donne con Armando Incarnato. I due però hanno avuto alcune discussioni, una su tutte quella che ha portato Armando a dichiarare che con Gloria c è stato qualcosa di intimo

. La donna dal canto suo ha smentito dicendo che non si tratta di quello che sembra ma di un avvicinamento del tutto normale. E alla fine ha preferito allontanarlo litigando violentemente in studio.