Prova il chocolate mauve, il nuovo delizioso trend che donerà delicatezza e naturalezza ai tuoi capelli

Dona alla tua chioma un tocco classico e al tempo stesso unico nel suo genere. Conosci il chocolate mauve? Questa tonalità ti sorprenderà!

Quante di noi sono andate dal parrucchiere e hanno pensato di cambiare la tonalità dei propri capelli? Magari perché ci siamo stancate o vogliamo semplicemente stravolgere il nostro look. Ebbene oggi vogliamo parlarvi di un nuovo trend che sta spopolando online.

Si tratta del chocolate mauve, molto ricercato tra le donne perché non solo è perfetto per ogni stagione, ma rappresenta un’intrigante combinazione di diversi colori che creano un look caldo e bello, forte ma morbido. A volte viene sottovalutato perché non è un colore naturale, ma non per questo non riuscirà a donarvi un aspetto professionale e unico nel suo genere.

Lasciati ispirare dalla nostra gallery

Questo colore prismatico non solo è bellissimo, ma dura anche mesi, perché è stato progettato per permettere alle radici di crescere scure. Ci sono molti modi diversi per realizzare il chocolate mauve. Poiché i capelli di questo colore utilizzano il balayage, si consiglia di rivolgersi ad un parrucchiere. La buona notizia è che, poiché i riflessi del balayage sono generalmente concentrati dalle medie lunghezze alle punte dei capelli, non dovrebbe esserci una linea di demarcazione netta quando le radici iniziano a crescere. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di frequenti ritocchi.

Cambiare colore può sicuramente richiedere un impegno di tempo, che non deve terminare non appena la tintura è terminata. I capelli trattati con il colore richiedono una cura speciale, quindi dovrete cambiare la vostra routine di cura dei capelli per mantenere la vostra chioma sana e lucente. Prima di passare alla nostra gallery ci sono alcuni consigli che vi consigliamo di seguire se optate per il chocolate mauve:

Usate dei prodotti di cura dei capelli formulati per ciocche trattate con il colore

Non fate docce troppo calde

Utilizzare un protettore termico prima di acconciare la chioma

Prediligete l’asciugatura dei capelli all’aria

Detto ciò, se desiderate donare al vostro look un aspetto originale e super gustoso, approfittate di questa gallery per scegliere il look che rispecchi la vostra personalità e sia adatto al vostro viso.

Chocolate mauve frastagliato

Il trattamento balayage chocolate mauve viene realizzato con segmenti più evidenti di rosa, viola e caramello sopra il marrone. L’effetto cromatico è fresco e ricco come un dessert ghiacciato.

Balayage color rosa- cioccolato

Questo colore ha un aspetto molto naturale ma accentua ogni movimento dei capelli. Il rosa sembra essere concentrato molto bene come riflessi, ma non risalta troppo.

Chocolate mauve alla fragola

Il colore è molto fresco e leggero, quasi naturale nell’aspetto e prismatico nel modo in cui cattura la luce. Insomma, come resistere alla tentazione?

Chocolate mauve fondente

Qui i colori si fondono l’uno con l’altro in modo così perfetto da sembrare molto naturali. Questo è il progetto per capelli che appaiono lunghi, splendidi e morbidi con una profondità sorprendente: è un look stupendo.

Chocolate mauve caramellato

Il trattamento balayage necessario per creare un’acconciatura color chocolate mauve consente di utilizzare altri colori per creare un risultato personalizzato color malva. Le sfumature cioccolato e caramello di questa acconciatura sono così ricche e piene di profondità che i suoi capelli appariranno meravigliosi.