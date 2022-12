Ti senti affaticata? Ecco il rimedio naturale per combattere la spossatezza: ti basta annusare!

La vita quotidiana pone qualsiasi individuo a sostenere ritmi incessanti ed incalzanti. Sembra proprio che ci sia sempre meno tempo, e troppe cose da fare. Esiste un rimedio naturale per combattere spossatezza e stress… devi annusare!

Ebbene oggi affronteremo una delle tematiche che più coinvolgono qualsiasi persona. Lo stress di uno stile di vita intenso fa spesso sentire affaticati e stanchi. Stiamo parlando di quella spossatezza cronica che sembra non andarsene via neanche con tazze di caffè bollente! Ti sveleremo quanto malessere provochi al tuo corpo e alla tua mente quando ingerisci caffeina e bevande energizzanti. Ma anche come lo stress sottovalutato possa generare malesseri profondi che rendono il tuo organismo senza energie. Se vuoi curare con un rimedio naturale efficace la spossatezza e dire addio al “Blackout” che avvolge le tue giornate, inizia a cambiare prospettiva. Ti sveliamo di cosa si tratta.

Quanto caffè assumi giornalmente? Che la caffeina sia utilizzata come energizzante naturale o per momenti di pausa “ristoratori”, soprattutto dal lavoro, non è un mistero. Diciamo che sono tanti gli amanti della bevanda, ma arrivati ai giorni nostri, possiamo confermare che la sua funzione sia questa, o si tratta soltanto di un effetto placebo? In realtà, non è proprio vero che il caffè sia fonte di energia. Perché è altro che serve al corpo umano. Parliamo di azioni tanto naturali quanto fisiologiche a generare il benessere di cui stiamo parlando. Ma non solo, perché c’è un rimedio naturale contro la spossatezza che nessuno conosce.

Dormire 8 ore a notte, mangiare in modo equilibrato e bere tanta acqua, sono le principali azioni che determinano una condizione di salute sana che allontana qualsiasi spossatezza. Se poi a questo stile di vita si aggiunge sport, attività creative e anche la lettura, possiamo dire di fare un gran bene all’organismo.

Secondo l’EFSA, l’Autorità Europea per la salute alimentare, non si può bere più di 400 mg di caffè al giorno, cioè 5,7 mg per kg di peso. Le donne incinte addirittura scendono ad un valore di 3 mg. Questo perché per quanto gli italiani siano maestri nel realizzare espressi concentrati e dal gusto sublime, non se ne può abusare perché si ottiene l’effetto opposto. Se sei stressata il malessere aumenta, e con essa l’irritabilità e la difficoltà a dormire abbondano.

Quindi, se inizi a seguire le abitudini sopra riportate vedrai come anche la qualità del sonno sarà migliore. Il tuo corpo avrà impiegato le sue energie in modo produttivo, e la mente si sarà allenata e mantenuta attiva con successo. Tutti i sensi vengono stimolati, sono gli indicatori di benessere nell’organismo. Ma tra tutti uno completa questa condizione di salute. Se vuoi rigenerarti davvero, potenzia l’olfatto. Come? Ti sveliamo di cosa si tratta e perché fa bene.

Rimedio naturale contro la spossatezza: è fonte di benessere, garantito!

L’olfatto è un senso molto importante, perché insieme agli altri quattro, serve all’essere umano per orientarsi nello spazio, recependo quelle informazioni che sono fondamentali per conoscere il mondo. Senza i dati recepiti e selezionati dai 5 sensi, l’uomo non potrebbe mai vivere e fare le esperienze che gli permettono di dare un senso al suo operato. Tra tutti, l’olfatto è quello più iconico, per questo le profumazioni acquisiscono un enorme valore. Perché un’essenza può portare indietro nel tempo e rendere vivi ricordi del passato, può far pensare alla persona amata attivando la serotonina, sostanza della felicità, e tanto altro. Con i profumi c’è anche il rimedio naturale contro la spossatezza.

Quali sono allora gli odori che recano benessere e ricaricano le energie? Diciamo che ogni essere umano è diverso, e per questo ha le sue inclinazioni. Ragion per cui certe profumazioni possono rigenerare una persona, mentre altre possono semplicemente renderla felice. Diciamo che ogni essenza ha il suo perché, ma tra tutte alcune sono fondamentali perché attivano a livello psichico le energie che spesso mancano. Stiamo parlando di fragranze voltatili e fresche, quelle che in termini tecnici rientrano nella categoria “note alte.”

Quindi, fungono da energizzanti naturali, modificando lo stato mentale di un individuo. Allora, ci sentiamo di consigliare due rimedi, non solo uno, in base alle esigenze che si vogliono soddisfare. Se il tuo obiettivo è dormire meglio, annusa durante le ore notturne quei prodotti di Madre Natura che favoriscono il sonno. Non stiamo parlando di Melissa e Valeriana, che puoi comunque assumere con tisane. Ma di un agrume che ha tantissime proprietà benefiche.

Se vuoi dormire sonni tranquilli, e rendere il tuo riposo ristoratore al 100%, dormi mettendo sul comodino delle fette di limone! E’ un alleato sotto tutti i punti di vista, perché riduce l’ansia, aumentando la serotonina, e allontana anche insetti e cattivi odori. Mentre se il tuo intento è quello di non riposare, ma di stimolare la mente, favorendo uno stato psichico attivo e dedito all’azione, annusa delle fragranze che abbiano delle note di menta fresca.

I prodotti naturali sono i più efficaci quando si tratta di combattere la stanchezza. Il rimedio naturale contro la spossatezza per eccellenza è quello di favorire una condizione di benessere che avvolge tutti i tuoi sensi. Dal contatto fisico, alla vista e rielaborazione mentale e acustica, fino al gusto di un’alimentazione sana e alla stimolazione olfattiva.