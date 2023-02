Tecnologia Full Hybrid di Toyota: efficienza, potenza e sostenibilità

La tecnologia Full Hybrid rappresenta la risposta migliore per soddisfare non solo le esigenze di mobilità del prossimo futuro, ma incarna anche un modello di mobilità sostenibile, che è sempre più necessario, se vogliamo dare un futuro al nostro pianeta.

La sfida per una mobilità che tuteli il più possibile l’ambiente e al tempo stesso soddisfi le esigenze economiche e sociali della società è una sfida epocale che deve essere colta da tutti, istituzioni, privati, cittadini e imprese.

Certo non potevano esimersi da tale impegno le grandi case automobilistiche. È per questo motivo che la casa giapponese Toyota, oltre vent’anni fa, ponendosi come obiettivo principale quello di azzerare le emissioni inquinanti, ha lanciato sul mercato la prima auto Full Hybrid di serie. L’impegno in questa direzione prosegue tuttora con una gamma di auto full hybrid come, per esempio, la Toyota Yaris Hybrid, che rappresenta ormai la quarta generazione dei veicoli con tecnologia “ibrida”.

Perché scegliere un’auto Toyota con tecnologia Full Hybrid?

Quali sono i motivi per cui una persona dovrebbe acquistare un’autovettura Full Hybrid? Sono molti.

È una tecnologia efficiente, dal momento che può viaggiare in modalità elettrica in città a emissioni zero per la metà del tempo. Non è un caso che alcune istituzioni pubbliche come comuni e regioni incentivino con benefici e incentivi fiscali i proprietari di auto ibride.

Un altro punto a favore è la praticità; la parte elettrica si ricarica da sola durante la guida; non c’è bisogno di effettuare ricariche alle prese domestiche oppure alle colonnine.

Anche a livello di prestazioni la tecnologia Full Hybrid può dire tranquillamente la sua dal momento che utilizza in sinergia sia il motore tradizionale che quello elettrico offrendo prestazioni di alto livello.

Toyota non è attenta soltanto alle prestazioni e alla sostenibilità; punta moltissimo infatti anche sulla sicurezza offrendo di serie il Toyota Safety Sense, un sistema di sicurezza attiva altamente tecnologico ed efficiente.

Il sistema Full Hybrid di Toyota è altamente affidabile, tant’è che usufruisce di una garanzia che, effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la rete Toyota, ha una durata di 15 anni dalla prima immatricolazione.

Qual è la differenza fra Full Hybrid e Plug-in Hybrid?

Molti si chiedono quale sia la differenza tra la tecnologia ibrida Full e quella Plug-in; cominciamo innanzitutto con il dire che un’autovettura si dice Hybrid (ibrida) qualora sia dotata di un doppio motore: uno elettrico e uno a termico (di solito a benzina, ma potrebbe essere anche a gasolio).

Chiarito il concetto di “ibrido”, la differenza sostanziale fra la tecnologia Full Hybrid e quella Plug-in Hybrid sta nel fatto che nel secondo caso, la batteria dell’autovettura può essere ricaricata tramite una presa di ricarica domestica, tramite una colonnina di ricarica oppure con una wallbox. Nella Full Hybrid, la ricarica della batteria avviene invece attraverso lo sfruttamento del potenziale del motore termico, senza ricorso a fonti esterne.