Victoria De Angelis e Damiano David in fiamme: il bacio che tutti aspettavano fa bruciare i social

Web impazzito per il bacio tra Victoria De Angelis e Damiano David arrivato durante il matrimonio dei Maneskin: ecco cos’è successo.

Il bacio che parte dei fan dei Maneskin aspettavano è arrivato durante il matrimonio con cui Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono giurati amore eterno in nome della musica. Per celebrare la loro unione e presentare al mondo il nuovo album “Rush“, la band romana, ormai famosa in tutto il mondo, ha scelto di pronunciare il fatidico sì con una cerimonia ufficializzata dall’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele.

Davanti a parenti e amici, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono sposati scambiandosi anche l’anello. Damiano e Thomas sono arrivati vestiti da sposi mentre Ethan e Victoria da spose. Al termine della cerimonia, tra tutti e quattro, c’è stato il fatidico bacio, compreso quello che in molti aspettavano.

Il bacio di Victoria e Damiano dei Maneskin: la reazione del web

Damiano David e Victoria De Angelis non hanno mai nascosto di avere un rapporto davvero speciale. Molto uniti e complici, i due lo sono sia nella vita privata che sul palco dove si divertono ad interagire molto tra di loro. Tra la bassista e il frontman dei Maneskin c’è un affetto sincero, profondo e fraterno. Victoria sa di poter contare sempre su Damiano e viceversa. Ci sono, tuttavia, quei fan che non nascondono di volerli vedere insieme anche come coppia.

Un’ipotesi irrealizzabile sia per il rapporto fraterno che hanno sia perchè da anni, Damiano è innamorato e fidanzato con Giorgia Soleri. Durante il matrimonio dei Maneskin, però, il bacio tra Victoria e Damiano, ha letteralmente scatenato i fan. Dopo aver baciato Thomas ed Ethan, Damiano ha baciato anche Victoria stringendola, poi, in un abbaccio.

Un momento che i fan hanno immediatamente colto con foto e video che sono diventati immediatamente virali sul web. Un momento di grande tenerezza quello tra il frontman e la bassista dei Maneskin che, con Ethan e Thomas, sono ripartiti prima per Londra e poi per new York e successivamente per Los Angels in attesa di tornare in Italia per essere ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023.