“Vi racconto chi sono davvero Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin”: parla la cuoca che si è occupata di loro a Garlasco.

Chi sono davvero Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin? Quattro giovani rockstar che, nonostante il successo mondiale, continuano ad essere quattro ventenni semplici e riservati.

Parola della chef che, durante la permanenza dei Maneskin a Garlasco dove, in una casa-studio, hanno lavorato ai brani che faranno parte del nuovo album “Teatro d’ira – Vol. II” che probabilmente uscirà alla fine dell’anno, si è presa cura di loro preparando pranzo e cena.

Con un post e alcune foto pubblicate su Instagram, la chef Renata Lario ha raccontato le emozioni provate durante i giorni in cui ha conosciuto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas potendo anche ascoltare la loro musica.

Maneskin: la chef Renata racconta Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

La chef Renata Lario del Nuovo Agriturismo è colei che si è occupata dell’alimentazione di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi durante la permanenza dei Maneskin nella casa-studio di Garlasco. Entusiasta della possibilità avuta e felice di aver conosciuto i quattro ventenni che potrebbero regalare ai fan una collaborazione con un’icona del rock, la chef Renata Lario ha scritto delle bellissime parole sui social.

“Negli ultimi due mesi, a periodi alterni ho svolto il mio lavoro anche fuori dalle mura dell’agriturismo (lo faccio spesso, tra scuola, corsi, collaborazione con le carceri ecc.).

Ma negli ultimi due mesi ho avuto modo di vivere dietro l’ombra del backstage dei Maneskin.

Ho vissuto una parte del loro quotidiano, ascoltato le prove dei pezzi, ho gestito qualche volta i fans fuori dal cancello, e in silenzio perché non potevo raccontarlo. Ora che sono ripartiti, che questo piccolo “viaggio” per me è (per ora) terminato, e ho tutelato il loro e il mio lavoro, voglio condividere questa bella esperienza.

Quelli che agli occhi del pubblico sono i Maneskin, per me sono Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, e sono ragazzi gentili, educati, semplici. Ma che conquistano il mondo. Il mondo intero parla di loro, e io, in silenzio, semplicemente cucinavo il mio risotto! Grazie vita per le meravigliose opportunità!”.

Ai microfoni de La provincia Pavese, poi, la chef Renata ha svelato un piatto che è piaciuto particolarmente ai Maneskin: “Sono molto riservati e gentili, amano i piatti semplici. Hanno trovato “spaziale” il risotto con salsiccia e Bonarda”.