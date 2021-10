Smalto verde: il trend invernale più vezzoso per le unghie!

By

Lo smalto verde è senza dubbio particolare e uno dei trend unghie invernale che vestirà le mani delle donne in modo davvero ricercato.

Se siete alla ricerca di un look per le vostre mani che vi regali personalità, eleganza e quel pizzico di originalità, lo smalto verde sarà un alleato perfetto per il vostro stile.

Le bellissime sfumature di questo colore saranno perfette da abbinare a diversi look, dal più sobrio al più frizzante.

Smalto verde: a chi sta bene e come abbinarlo

Lo smalto è un cosmetico al quale difficilmente si rinuncia, fosse anche solo un trasparente o un nude. Vestire le mani di colori e decorazione regala l’opportunità di essere uniche e la scelta del colore definisce anche alcuni lati della nostra personalità.

Il verde è un colore pieno, che regala equilibrio interiore e che può essere protagonista sia di makeup look dove l’ombretto verde è senza dubbio fantastico, ma anche di una nail art.

Questo colore nelle sue varie tonalità si sposa bene con ogni tipologia di donna. Il verde oliva o i verdi con sottotono giallo saranno perfetti per le donne dalla carnagione calda, mentre i verdi dal sottotono più freddo o addirittura i dark green o i fango saranno ideale per le donne dalla carnagione chiara dal sottotono rosato.

Per quanto riguarda la forma e la lunghezza delle unghie, i verdi più decisi e anche scuri saranno perfetti su unghie medio corte, dalla forma tonda o squadrata. I verdi più accesi e brillanti come l’ottanio, il verde prato o smeraldo saranno perfetti sfoggiati su unghie medio lunghe e rigorosamente a mandorla. Gli stili che si potranno ottenere con lo smalto verde saranno diversi, dalla nail art più semplice che vede il colore puro applicato sulle unghie, alle più vezzose con glitter, disegni geometrici e contrasti cromatici anche con oro e argento.

->>LEGGI ANCHE: Unghie Fluo ancora al top: l’abbinamento preferito di Chiara Ferragni

Smalto verde: le più belle nail art da copiare

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le idee di nail art con smalto verde rubate alle bacheche di Pinterest. Un modo per stimolare la vostra creatività e lasciarsi ispirare!





->>LEGGI ANCHE: Smalto nero: il nuovo nude per l’inverno 2021-2022

I preziosi consigli per applicare lo smalto in modo perfetto!

Se volete provare uno smalto verde e siete legate alla manicure classica, quella casalinga, abbiamo pensato di condividere con voi un video tutorial molto semplice ed esaustivo in cui scoprire tutti i consigli per applicare lo smalto in modo impeccabile!