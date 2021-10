Vuoi un matrimonio che duri? Non fare questa cosa il giorno del SI

E’ dimostrato! Le coppie che hanno fatto questo il giorno del loro matrimonio hanno divorziato. Farai meglio a non farlo se vuoi un matrimonio che dura.

Quello che stiamo per rivelarti non è un rito scaramantico o propiziatorio da fare o non fare il giorno del matrimonio. Stiamo per rivelarti una scoperta scientifica e accreditata. Stai per scoprire cosa fanno le coppie che divorziano il giorno del matrimonio.

Organizzare il matrimonio è un compito arduo, le scadenze e gli impegni sono molteplici al fine di rendere speciale il grande giorno. Uno studio recente ha fatto una scoperta incredibile riguardo al matrimonio. Sembrerebbe che le coppie che hanno divorziato avevano in comune questa cosa che riguarda l’organizzazione del giorno più importante per la coppia.

Cosa non fare il giorno del matrimonio se vuoi che la vostra unione duri per sempre

Uno studio recente, nato per valutare le possibili cause di divorzio nella coppia, ha scoperto una teoria strabiliante: più soldi spenderete per il matrimonio, più aumentano le probabilità di divorziare.

Se non avete ancora giurato amore eterno in nome del sacro vincolo del matrimonio vi consigliamo di dire addio ad addobbi e festa in pompa magna ma di prediligere una cerimonia intima e discreta.

Questa è la scoperta sensazionale dei due professori della Emory University negli Stati Uniti: più spendi più divorzi.

Ti sembra una notizia poco accreditata? Valutiamo i fatti. I ricercatori per giungere a questa conclusione hanno esaminato 3000 coppie sposate. Alcune di loro hanno divorziato, altri sono ancora felicemente sposati. Di tutte sono state messe a confronto le cifre spese per realizzare il matrimonio ed in modo specifico per le fedi nuziali.

Il risultato elle analisi è stato chiaro e sorprendente. La durata del matrimonio è risultata essere commisurata alla cifra spesa per le fedi. Più soldi erano stati spesi per l’anello, meno è durata la vita matrimoniale della coppia.

In termini numerici, lo studio ha sancito che, secondo questi professori americani, se il prezzo delle fedi nuziali supera i 1.700 euro, la probabilità che la coppia divorzi è molto alta, se invece il prezzo delle fedi si aggira tra i 425 euro e i 1.700 euro, il rischio di divorziare diminuisce dell’ 1,3.

Dopo aver analizzato l’esito del matrimonio in funzione della somma spesa per l’anello, gli esperti hanno fatto lo stesso paragone esaminando la somma spesa per l’intero matrimonio: organizzazione, cerimonia, addobbi, ristorazione, abiti ecc.

La conclusione è stata la seguente: i matrimoni che sono costati più di 17.000 euro sono risultati essere quelli che si sono conclusi con un divorzio.

Che tu ci creda o no, i numeri parlano chiaro. Ora non ti resta che decidere se procedere con l’organizzazione del matrimonio dei tuoi sogni o se optare per una cerimonia molto più intima.

Se vi siete già sposati e avete speso una cifra esorbitante o se non avete nessuna intenzione di risparmiare per il vostro matrimonio, non avete motivo di preoccuparvi: lo studio ha anche dimostrato che andare in luna di miele riduce notevolmente il rischio di divorzio. Non importa dove andate, l’importante è farlo.

Quindi se proprio volete esagerare strafate con l’aggiunta di una bellissima ed indimenticabile luna di miele.

Questo studio è la dimostrazione che i soldi non comprano la felicità. Per durare un matrimonio richiede impegno, da entrambi i partner. Se vuoi che il tuo matrimonio sia felice prendi nota di questi 10 piccoli trucchi.