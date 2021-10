Le migliori App per fare Yoga per principianti: ecco quali sono

Hai bisogno di bruciare i grassi, perdere peso e rimetterti in forma? Oppure rilassarti e superare lo stress? Ecco le app di yoga che fanno al caso tuo.

Fare yoga si sa, ha i suoi benefici ed effetti che perdurano nel tempo. Aiuta a liberare corpo e mente. Non è limitarsi alla riproduzione di semplici figure bensì intraprendere una strada destinata al raggiungimento del proprio equilibrio dell’anima.

Per noi occidentali, sempre di corsa e indaffarati, lo yoga rappresenta il metodo migliore, spesso unito con la meditazione, per calmare la mente e indirizzare in modo costruttivo l’energia vitale. Insomma si tratta di un vero stile vita, adatto a tutti coloro che vogliono tenersi in forma, alleggerire la mente e riportare equilibrio nella propria vita.

Ma non tutti riescono a frequentare una palestra. Ecco perché oggi vi vogliamo parlare di alcune app per fare yoga, da tenere comodamente nel proprio smartphone.

Le migliori app per fare yoga: ecco quali devi avere nello smartphone

Fare yoga è una pratica complessa e richiede del tempo e concentrazione. Non bisogna mai rischiare perché fare qualche posizione in modo errato può nuocere al tuo corpo. Quindi per un metodo casalingo ci si può affidare alle applicazioni! Ecco quelle che vi consigliamo.

I principianti e coloro che vogliono mettersi in gioco e praticare con costanza yoga devono avere un atteggiamento volto al cambiamento e aumentare gradualmente il percorso da intraprendere.

Yoga for Beginners – Daily Yoga

La prima app di cui parleremo oggi è adatta ai principianti e si chiama Yoga for Beginners – Daily Yoga.

Si tratta di un app adatta ai principianti e che aiuta a rilassarsi, ridurre lo stress e la fatica. Le lezioni di yoga includono la pratica di base dello yoga come: asana di base, posizioni yoga, meditazione.

L’app è caratterizzata da interessanti video 3D che vi faranno da personal trainer, molto semplici da intuire e replicare. Questi video sono stati realizzati da istruttori yoga professionisti e sono perfetti per ogni esigenza dell’utente.

Non avrete bisogno di attrezzatura, solo di un tappetino per rendere il vostro allenamento più confortevole. L’app è ovviamente gratuita e vi permette di ricordare e tracciare i vostri allenamenti, controlla il vostro peso e il BMI. Inoltre tutti questi esercizi sono suddivisi per differenti categorie, offrendovi anche diversi allenamenti che vi aiuteranno a perdere peso e bruciare calorie, esercizi di yoga mattutini e stretching.

Hatha Yoga per principianti

Nel Hatha yoga per principianti è un app in italiano in cui vengono combinate e selezionate le asana e le pose più efficaci e testate nel tempo per l’allenamento quotidiano a casa.

Come la precedente, anche quest’applicazione di yoga presenta video con trainer virtuali.

Tutti i yoga asana veloce hanno audio dettagliato, descrizioni di testo, istruzioni con video. Il tutto comodamente da casa, aiutandoti a sviluppare la tua flessibilità e i livelli di energia e allo stesso tempo ridurre il mal di schiena.