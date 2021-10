Una Vita anticipazioni: l’agghiacciante ritorno dal passato

Anticipazioni Una Vita: un ritorno dal passato scombussolerà tutta Acacias ma soprattutto la dark lady, Genoveva Salmeron. Ecco cosa accadrà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni settimanale: il ritorno di Santiago e le paure di Genoveva

Nuove anticipazioni di Una Vita. Un ritorno scioccante si aggira per le strade di Acacias, Santiago Becerra (Aleix Melè) l’acerrimo nemico di Genoveva Salmeron tornerà sulle scene. Ecco perché e cosa accadrà.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita ci saranno dei momenti molto molto difficili per la nostra dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Infatti, la donna dovrà presto fare i conti con il ritorno improvviso in città di un suo acerrimo nemico: Santiago Becerra (Aleix Melè).

Tutto avrà origine, come ben sapete, dal momento in cui l’Alvarez Hermoso si troverà ricoverato in ospedale per un tentato omicidio e che a causa del coma l’ha portato alla perdita della memoria.

Anche se, come abbiamo potuto constatare negli scorsi giorni, con ogni probabilità Felipe potrebbe fingere. Lo si capisce dagli sguardi che egli stesso lancia a Ramon Palacios (Juanma Navas). Inoltre, per la Salmeron la situazione si fa ancora più complessa dall’arrivo anzi dal ritorno del commissario Aurelio Mendez (David Garcia), in cerca di informazioni sulla strana sparizione del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Dato che vorrà fare in modo che il marito non recuperi mai la memoria, Genoveva sarà nervosa a causa di tutte queste preoccupazioni, soprattutto quando avrà l’impressione che qualcuno la stia inseguendo qualcuno. Ma chi? Santiago/ Israel.