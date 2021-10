Beautiful anticipazioni: gesto miracoloso, Eric guarisce così!

Beautiful anticipazioni americane: un gesto miracoloso di uno dei personaggi cambierà tutto nella vita di Eric Forrester. Ecco chi e cosa farà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: lite furiosa, Liam perde il controllo Beautiful anticipazioni americane: Donna guarisce l’impotenza di Eric Nuove importanti anticipazioni direttamente dall’America. Secondo quanto sta andando in onda nell’altro continente sembrerebbe proprio che, Donna guarirà l’impotenza di Eric. Ma scopriamo maggiori dettagli.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful si avrà un punto di svolta nel matrimonio aperto di Eric e Quinn Forrester. Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che la storyline del matrimonio aperto è iniziato come un trauma e come una sensazione di depressione e tristezza soprattutto per Eric. Ma alla fine è finita in modo irriverente.

Ciò che sappiamo su ciò che accadrà in America è che i due, dopo una blanda resistenza, hanno in effetti ceduto a raccontare del matrimonio aperto. Ma, quando la questione è diventata di dominio pubblico in famiglia, è esploso un vespaio che Eric ha tuttavia messo a tacere con forza. Ma chiaramente la situazione non era ideale neanche per lui e, di fronte alle dichiarazioni d’amore di Quinn, ha richiesto alla moglie di mettere fine all’accordo con Carter, cosa che effettivamente la Fuller ha fatto nonostante l’avvocato le avesse proposto di fuggire insieme per iniziare una nuova vita.

Ma Brooke non molla. Infatti, come vi avevamo anticipato tempo fa, la donna è decisa a spingere sua sorella Donna tra le braccia di Eric. La stessa Donna, messa alle strette, ha alla fine confessato ad Eric di amarlo e desiderarlo ancora: un segreto che conoscevano tutti, ma che alle orecchie di Eric è risuonato come una fragorosa novità. Ma non è finita qui.

Donna Logan ha rivelato ad Eric di portarsi dietro sempre una bottiglia di miele a forma di orsacchiotto, che in passata allietava i loro momenti intimi. Ed è bastato leccare insieme il barattolo per smuovere Eric. Come prenderà la notizia Quinn?