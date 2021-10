Per indossare un abito lungo senza aspettare le cerimonie ispiriamoci a Manila Nazzaro

Per le donne di spettacolo è quasi un’abitudine quella di indossare un abito lungo ma per noi comune mortali l’occasione giusta potrebbe capitare solo il 31 dicembre. Se anche voi amate questo tipo di outfit copiare Manila Nazzaro può essere un’ottima partenza.

Gli abiti lunghi non servono a camuffare il grasso in eccesso (reale o immaginario) bensì ad allungare la silhouette, a farci sentire star ed a creare quell’espressione da tenero idiota sul volto del nostro innamorato – o della prossima “vittima” -. Vediamo insieme quale outfit creare per il prossimo sabato sera in città o, perché no, ad un party in casa da amici.

Non aspettare! Indossa un abito lungo per essere la più elegante del sabato sera

Per le più romantiche è bene orientarsi sulla creazione di Asos Design a 136,90 (scontata del 45%). Scollo rotondo, ricamo floreale, cut-out sul retro, maniche lunghe impalpabili, il tutto su una base rosa cipria da fiaba.

Patrizia Pepe nella collezione autunno – inverno ha puntato molto su linee pulite e spalle scoperte. L’abito in jersey tecnico stretch color blu notte ha uno spacco posteriore ed il tulle nello scollo sul davanti. Il prezzo è di 69 euro.

Su Zalando si trova il vestito lungo di True Violet con scollo a V, bottoni ed un colore irresistibile: mirtillo. Il prezzo è di 129,95 euro. Ottimo non solo per una serata al ristorante con gli amici ma anche per il brunch della domenica.

Ne abbiamo parlato pochi giorni fa riguardo i cinque must-have dell’autunno 2021 ed eccolo nuovamente qui, il capo in pelle. Si tratta di un abito lungo chemisier in similpelle nera, per la precisione si tratta di tessuto spalmato leggero con plissé asimmetrico con bottoni. Firmato Twinset, costa 248 euro. Stesso brand e stesso prezzo per l’alternativa con spalline sottili e pizzo sulla base, l’ideale è indossarlo sopra una camicia bianca castigata per un effetto disarmante.

Come avete capito non è una questione di prezzo ma di coraggio e , quando si ha quello, si va dappertutto!

Silvia Zanchi