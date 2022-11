Victoria De Angelis e Damiano David: le foto mai viste fanno impazzire il web

Victoria De Angelis e Damiano David inediti nelle foto mai viste condivise sui social dalla bassista dei Maneskin: web in delirio.

Victoria De Angelis e Damiano David offrono un’immagine inedita del loro rapporto nelle foto pubblicate dalla bassista dei Maneskin sul proprio profilo Instagram. Foto in cui Damiano e Victoria si mostrano in sintonia esattamente come fanno da quando hanno iniziato a suonare insieme. Anche con il successo, il rapporto di stima e affetto sincero tra i due non è mai venuto meno.

Nell’ultimo periodo, però, Victoria ha pubblicato poche foto insieme a Damiano e gli scatti che ha deciso di condividere dopo il concerto che i Maneskin hanno tenuto a Seattle ha mandato in delirio il web, felice di vedere il feeling di una volta negli sguardi dei loro beniamini.

Victoria De Angelis e Damiano David: le foto che emozionano i fan

Il segreto del successo dei Maneskin è sicuramente il talento con cui, da giovanissimi, hanno conquistato il pubblico di X Factor per poi spiccare il volo partecipando e vincendo il Festival di Sanremo, ma anche il legame profondo che c’è tra Victoria, Damiano, Ethan Torchio e Thomas Raggi. La bassista, il frontman e il chitarrista si conoscono dai tempi delle medie mentre Ethan si è unito ai Maneskin rispondendo ad un annuncio su Facebook con cui la De Angelis cercava un batterista.

Tra tutti e quattro, oggi, c’è un legame davvero profondo al punto da considerarsi famiglia. Viaggiando continuamente e trascorrendo pochissimo tempo in Italia, il legame tra i quattro musicisti è diventato ancora più forte. Victoria, in particolare, ha un rapporto speciale con Ethan, Thomas e Damiano che la considerano la loro sorellina stando al suo fianco quando sono all’estero.

Il legame che, in particolare, c’è tra Victoria e Damiano traspare dalle ultime foto che ha pubblicato Victoria su Instagram. La bassista dei Maneskin che ha parlato della sindrome con cui convive, ha condiviso alcune foto inedite come potete vedere qui in alto che hanno mandato in tilt i fan della band romana.

Innamorati della band romana, i fan hanno inondato di like e commenti le foto che Victoria ha scelto di regalare al suo pubblico.