Questo è il posto peggiore per conservare il pane, se lo tieni qui sbagli

Sapevi che esistono dei posti per la conservazione del pane che lo rendono fresco più a lungo? Scopri dove conservare il pane.

Si dice spesso che una volta il pane durava di più e si conservava meglio. La freschezza del pane potrebbe dipendere anche dalla ricetta utilizzata per la sua realizzazione. Ai giorni nostri si utilizzano farine particolari che hanno una fermentazione accelerata, inoltre i forni sono elettrici rispetto al passato e molto probabilmente questo influisce sull’ indurimento precoce del pane.

Noi conosciamo alcuni trucchi per fare in modo che il pane resti fresco più a lungo per evitare spreco di cibo e di denaro. Questi consigli possono essere applicati sia al pane fatto in casa che al pane comprato.

Ecco come conservare il pane per fare in modo che resti fresco a lungo

Ti sei mai chiesto dove conservare il pane in modo che non indurisca troppo in fretta? In effetti ci sono alcune regole d’oro da seguire per favorire la freschezza e la morbidezza del pane nel tempo ed evitare sprechi. Il pane è tra gli alimenti più sprecati all’interno della casa, molto probabilmente è perché tutti commettiamo gli stessi errori di conservazione.

Il primo errore che commettiamo è quello di conservare tutti il pane nello stesso posto, il posto peggiore per conservare il pane.

Alcune persone conservano il pane tenendolo in un cestino di vimini coperto da un tovagliolo o da un panno, in questo modo il pane è troppo esposto all’aria e quindi secca rapidamente.

Altre persone tendono a tenere il pane nel sacchetto di plastica, in questo modo invece il pane diventa gommoso anche se non indurisce.

L’ideale sarebbe tenere il pane in sacchetti appositi realizzati con materiali specifici per il pane, fuori stoffa traspirante all’interno un materiale che favorisce Il ricambio di aria.

Esiste inoltre un piccolo trucchetto che farebbe durare il tuo pane per una settimana fresco come appena comprato. Il trucco consiste nel mettere in questo sacchetto speciale insieme al pane un rametto di sedano oppure un paio di carote. Queste verdure rilasciano un po’ di umidità nel sacchetto, questa umidità verrà assorbita dal pane mantenendolo fresco è morbido.

Infine vi ricordiamo di tenere il pane lontano da fonti di calore, dai raggi diretti del sole e di prediligere luoghi non umidi ma freschi e con temperatura ambiente.