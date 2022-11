Se usi le lenti a contatto ricorda di fare questo mentre ti trucchi

Se sei solita portare le lenti a contatto, ci sono alcuni consigli che dovresti seguire per sfoggiare un make up sempre perfetto.

Applicare il make up nel modo giusto impedisce di incorrere in problemi oculari, come occhi rossi, visione offuscata e infezioni.

La buona notizia è che truccarsi correttamente non è così difficile. Anzi, è molto semplice e facile, a patto che si seguano determinati passaggi.

Come applicare il make up con le lenti a contatto

Se sei solita indossare un paio di lenti a contatto quando esci, allora qui di seguito troverai alcuni suggerimenti che ti consigliamo vivamente di seguire per non rischiare di compromette la salute dei tuoi occhi.

Lavarsi le mani

Lavarsi le mani è sempre stato un aspetto cruciale dell’igiene e della sicurezza. Prima di toccare le lenti a contatto o gli occhi e di applicare il trucco, è necessario lavarsi le mani. Il lavaggio delle mani elimina i batteri presenti nelle mani che possono trasferirsi agli occhi e alle lenti a contatto e causare infezioni, anche gravi. Ecco come procedere:

Lavarsi le mani con acqua e sapone antibatterico.

Sfregare le mani e rimuovere lo sporco sotto le unghie. Fare questa operazione per almeno 20 secondi.

Sciacquare le mani per rimuovere tutti i residui di sapone.

Asciugare le mani con un tovagliolo di carta fresco o un asciugamano pulito.

Mettere le lenti a contatto prima di truccarsi

Applicare il trucco prima può causare problemi agli occhi perché i residui di trucco sulle mani e sulle dita possono trasferirsi agli occhi. Queste particelle, per quanto piccole, possono causare irritazioni e persino infezioni. Inserendo prima le lenti a contatto si evita che ciò accada.

Togliere le lenti a contatto prima di struccarsi

Se decidi di struccarti mentre indossi le lenti a contatto, le sostanze chimiche contenute nello struccante possono macchiare o addirittura danneggiare le lenti a contatto. Ciò può provocare dolore, arrossamento o infezione. Il modo più semplice e migliore per evitarlo è quello di togliere prima le lenti a contatto.

Utilizzare prodotti per il trucco sicuri le lenti a contatto

In quanto portatori di lenti a contatto, è importante che i prodotti utilizzati siano compatibili con le lenti a contatto. È meglio utilizzare trucchi ipoallergenici testati da professionisti della cura degli occhi. Questi prodotti sono molto più delicati sulla pelle e non causano irritazioni. È inoltre ideale utilizzare un make up privo di oli se si indossano lenti a contatto. L’olio e l’acqua non si mescolano e gli oli presenti in alcuni trucchi possono penetrare nelle lenti a contatto, macchiandole e annebbiando la vista.