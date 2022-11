Victoria De Angelis, decolletè in mostra e colbacco: il commento di Damiano scatena il web

Victoria De Angelis, decolletè in mostra direttamente da Chicago. La bassista dei Maneskin conquista tutti, ma il commento di Damiano David scatena il web.

Victoria De Angelis rende bollente anche l’atmosfera fredda di Chicago, la città degli Stati Uniti in cui i Maneskin si sono esibiti in concerto per il tour mondiale che è partito proprio dalla terra a stelle e strisce. La bassista della band romana che è stata candidata ai Grammy 2023 nella categoria “Best New Artist”, nonostante il freddo da cui è stata accolta dalla città americana, ha deciso di non rinunciare al suo immancabile selfie nella stanca d’albergo.

Dopo essere arrivata a Chicago, giunta nella sua camera d’albergo, ha immortalato la sua bellezza in un selfie mozzafiato che ha scatenato i commenti dei fan. Tra i tanti, però, non è passato inosservato quello di Damiano David a cui Victoria ha risposto a sua volta dando vita ad un botta e risposta social che ha conquistato il web e che ai fan storici dei Maneskin ha ricordato quelli di qualche anno fa.

Victoria De Angelis e il commento di Damiano David sotto il selfie con decolletè in mostra

Con il viso acqua e sapone, i capelli biondi, lisci e sciolti sulle spalle, un colbacco in testa e il decolletè in mostra, Victoria De Angelis ha letteralmente mandato in tilt il mondo di Instagram facendo impazzire i suoi milioni di followers che la seguono da tutto il mondo. Migliaia i commenti e i like, ma tra i tanti, i fan hanno immediatamente notato non solo il like, ma soprattutto il commento di Damiano che, stando a quello che scrivono le fanpage della band romana, è tornato a commentare una foto di Victoria dopo diverso tempo.

“Ti piace vincere facile?”, chiede Damiano sotto la foto di Victoria che risponde con un secco “moltissimo”. Uno scambio di commenti che è piaciuto ai fan dei Maneskin è che è diventato virale sui social con le varie fanpage che hanno riportato lo screenshot dello scambio di messaggi.

Ancora una volta, Damiano e Victoria che hanno regalato ai fan anche delle loro foto inedite, dimostrano di avere un rapporto speciale e molto affettuoso anche fuori dal palco. Con Thomas Raggi ed Ethan Torchio formano ormai una vera e propria famiglia ed ora che, da tempo, si trovano lontani dai propri affetti per i numerosi impegni di lavoro, trovano supporto l’uno nell’altra.