Capelli e pioggia, ecco la soluzione per non rovinare la tua acconciatura

Non vuoi rischiare di rovinare la tua meravigliosa acconciatura in caso di pioggia? Segui questi consigli, non avrai problemi!

Una bella acconciatura non solo aggiunge un tocco di classe al vostro look, ma può farvi sentire bellissime e aumentare la fiducia in voi stesse. Sapete come ci si sente quando si va dal parrucchiere o ci si prepara per un appuntamento e si è riusciti ad acconciare i capelli nel modo giusto…. ci si sente sexy, sicure di sé e pronti ad affrontare qualsiasi cosa.

Ma gli imprevisti possono sempre capitare, soprattutto quando si tratta di imprevisti meteorologici. Come possiamo fare per proteggere i capelli e mantenere intatta la favolosa acconciatura quando il tempo minaccia di rovinarla?

Proteggi i tuoi capelli dal maltempo

Per prima cosa scopriamo come le diverse condizioni atmosferiche possono influenzare i vostri capelli. Dopodiché vi elencheremo le misure che potete adottare per proteggere la vostre chioma.

I capelli sono costituiti da proteine di cheratina con legami disolfuro e idrogeno. Questi ultimi sono legami chimici estremamente forti che mantengono la forza e la flessibilità delle ciocche. E sono proprio loro ad essere influenzati dall’ambiente. La rottura dei legami e il rigonfiamento dei capelli ne modificano la struttura molecolare. Questo porta alla piegatura e alla torsione delle ciocche. Ecco perché i capelli ricci tendono ad arricciarsi di più e i capelli lisci tornano al loro stato naturale di ricci o mossi. Proprio per questa ragione, è meglio proteggere la chioma il più possibile dai danni ambientali.

Ci sono diversi modi semplici per proteggere i capelli. Indossare cappelli per coprire la testa può mantenere i capelli asciutti in caso di pioggia e ombreggiarli dal sole. Altri modi per proteggersi dai danni ambientali sono l’uso di prodotti per lo styling e acconciature che riducono al minimo gli effetti dell’umidità sui capelli.

Optare per un cappello

I cappelli sono un capo di moda intramontabile ed estremamente versatili, con molti modelli e stili diversi. Vengono comunemente indossati durante le attività sportive e all’aperto per proteggere le persone dal sole o dalla pioggia. Sono anche utilizzati in alcune uniformi e, più recentemente, come accessorio di moda per aggiungere un tocco di stile agli abiti.

I cappelli da sole a tesa larga proteggono il viso e i capelli dal sole e sono un accessorio da spiaggia molto amato dalle donne. I cappellini da baseball sono da tempo utilizzati negli sport come protezione solare. Per i giorni di pioggia esistono diverse scelte di cappelli impermeabili che offrono diversi livelli di protezione e stile.

Cappelli da pioggia

Grazie ai materiali e ai design moderni, molti cappelli classici possono essere realizzati con materiali impermeabili o resistenti alle intemperie. Così, sfoggiare un fedora, un berretto da baseball o qualsiasi altro modello si preferisca può aiutare a proteggere i capelli dalla pioggia. Il mercato è pieno di opzioni diverse.

I cappelli cloche e i cappelli a secchiello sono modelli alla moda che possono essere utilizzati come cappelli da pioggia. La forma arrotondata e la piccola tesa leggermente svasata coprono la testa e allontanano la pioggia dal viso. Ne esistono diverse versioni, realizzate con tessuti impermeabili. Con un’ampia scelta di colori e dettagli, non sarà difficile trovarne uno adatto a ogni occasione.

Cuffiette da pioggia

Le cuffiette da pioggia sono associate allo stile vintage. Realizzate in plastica trasparente, sono progettate per passare sopra la testa e legarsi sotto il mento per proteggere i capelli dalla pioggia. Oggi si possono trovare cuffiette di plastica vintage o di design più contemporaneo. Alcune versioni hanno anche una visiera sporgente per proteggere il viso dalla pioggia.

Qualunque sia lo stile scelto, accessoriarsi con un cappello non solo aiuterà a mantenere i capelli protetti, ma aggiungerà anche un tocco di stile al vostro abbigliamento. Questo accessorio versatile può aggiungere fascino e migliorare il vostro look.

In ogni caso, Oltre a indossare un cappello o una cuffietta per tenere lontana la pioggia, ci sono altri modi per proteggere i capelli:

Usare prodotti nutrienti e anti-umidità

In commercio esistono molti prodotti studiati per proteggere i capelli dall’umidità. I singoli prodotti sono studiati per diversi tipi di capelli. Comunque ci sono alcuni consigli generali che aiutano a proteggere la chioma, qualunque sia il suo stile.

L’uso del balsamo è fondamentale per aiutare i capelli a trattenere l’umidità e a rimanere idratati. Aggiungere un trattamento settimanale di balsamo profondo alla vostra routine può essere utile e aiuterà i vostri capelli a rimanere sani.

I sieri anti-crespo possono aiutare a mantenere i capelli idratati. Permettono di trattenere l'umidità e di creare una barriera tra i capelli e l'umidità dell'aria. Inoltre, possono bloccare le ondulazioni e mantenere il vostro stile elegante.

possono aiutare a mantenere i capelli idratati. Permettono di trattenere l’umidità e di creare una barriera tra i capelli e l’umidità dell’aria. Inoltre, possono bloccare le ondulazioni e mantenere il vostro stile elegante. Le lacche anti-umidità sono state sviluppate appositamente per proteggere i capelli dagli effetti dell’umidità. Creano una barriera che impedisce all’umidità di modificare l’acconciatura. Spruzzarne un po’ prima di uscire può aiutare a controllare le ondulazioni e a mantenere intatta l’acconciatura.

Capelli ricci

Con il tempo umido, evitate di lisciare i capelli se sono mossi o ricci. L’acqua li riporta al loro stato naturale. Quindi, se avete ricci naturali, spendere tempo e fatica per lisciare i capelli sarà sprecato se si bagnano sotto la pioggia. Anche solo esposti all’umidità, rischiano di arricciarsi di più e di essere inclini al crespo. Sarebbe più semplice scegliere uno stile più naturale, che resiste meglio al tempo umido e bagnato.

Capelli fini

Fate attenzione alla quantità di prodotto che usate e al tipo di prodotto. I capelli fini possono essere inclini a volare. I prodotti anticrespo e volumizzanti possono essere utili per la messa in piega, ma una quantità eccessiva può appesantire i capelli. Fate attenzione a non sovraccaricare la vostra chioma. L’uso di prodotti leggeri vi aiuterà a proteggere il vostro stile e ad aggiungere volume senza appesantire i capelli.