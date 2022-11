La celeberrima dama di Uomini e Donne Ida Platano ha finalmente rivelato i suoi veri sentimenti nei confronti del cavaliere Alessandro. Proprio con cui ha da poco lasciato il programma. E i fan sono rimasti senza parole!

Tra Ida e Alessandro di Uomini e Donne le cose non sono mai state chiarissime. Molti, infatti, sono sempre stati convinti che in realtà la famosissima parrucchiera fosse da sempre innamorata del conturbante cavaliere Riccardo Guarnieri, con cui ha avuto in passato una storia a dir poco tormentata. Ora però pare dovranno ricredersi.

Le parole di Ida per Alessandro

La dama ha infatti da poco espresso quelli che sembrano essere i suoi veri sentimenti (e i suoi programmi per il futuro) per Alessandro. E la notizia di sicuro non sarà piaciuta a Riccardo. Dopo aver più volte dichiarato di star ancora valutando la situazione con la sua nuova fiamma e aver affermato di non essere ancora innamorata di lui, ora è arrivato un voltafaccia clamoroso.

La Platano ha infatti dichiarato di fronte a tutti di star pensando in modo molto serio alla sua storia con Alessandro. E di avere programmi per il futuro proprio con lui. “Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona”, ha raccontato Ida.

“Abbiamo un bel dialogo. Ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto – come nei pro – che ogni attività ad alto rischio comporta. Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori”.

Un passo avanti, certamente, per la relazione tra i due (e Alessandro ovviamente sarà contentissimo che Ida abbia finalmente capito i suoi sentimenti). Un passo indietro, invece, per Riccardo. Il quale forse in cuor suo (anche se ha sempre detto il contrario) ha sempre voluto riavere Ida (che ha svelato un ricordo doloroso) tutta per sé.

Basti pensare alle parole molti chiare che le avrebbe detto dietro le quinte del programma e che poi lui stesso ha rivelato durante una delle ultime puntate. Una volta trovatosi a tu per tu con Ida, infatti, Guarnieri le avrebbe detto che a volte sente l’istinto di “prenderla per i capelli e portarla via”. Una frase molti rivelatrice che non sarebbe passata inosservata a nessuno dei fan del programma, tantomeno alla conduttrice Maria De Filippi (che molti pensano si sia rifatta nel corso degli anni).

La stessa Maria, infatti, è sempre stata convinta che tra Ida e Riccardo ci fosse ancora del tenero, e di norma è difficile che Maria sbagli le sue previsioni. A ogni modo Ida, nonostante le parole recentemente espresse, non sembra aver ancora capito che strada prendere in campo amoroso. Spesso tende a guardarsi troppo alle spalle. Che Riccardo sia davvero indimenticabile per lei?