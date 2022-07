Uova, pollo, fragole: tre idee per un pranzo della domenica

Cucinare con quello che abbiamo in casa e portare tutti a tavola per un pranzo della domenica completo con uova, pollo fragole

In estate c’è meno voglia di stare ai fornelli ma anche di fare la spesa. Ecco quindi una serie di idee per un pranzo domenicale veloce, fresco, leggero ed economico.

Uova pollo e fragole per il nostro pranzo della domenica

Uova alla greca

L’idea di questo antipasto leggero e fresco parte tutto da un uovo e dalla sua farcitura: formaggio fresco, peperone rosso, acciughe sott’olio. olive nere, un’erba per dare profumo e olio extravergine. Insomma, tutti ingredienti che abbiamo facilmente in casa.

L’operazione più lunga, ma non complicata, è quella di cuocere il peperone in forno fino a farlo diventare abbrustolito. Per togliere meglio la pelle basterà metterlo in un sacchetto gelo e quello che avanza dopo la preparazione della ricetta sarà buono per un’insalata.

Poi facciamo lessare le uova fino a che diventano sode, lasciamole raffreddare, apriamole in due e svuotiamole creando la base in cui metteremo il ripieno. Quindi ci tocca solo assemblare tutto il resto degli ingredienti per creare la farcia e divertirci a riempire. Deve stare tutto al fresco fino al momento di andare in tavola ed è un’idea intelligente anche per un buffet in piedi.

Insalata di pollo con patate lesse e zucchine

Se l’estate è per eccellenza stagioni di grandi insalate che scatenano la fantasia, questa di pollo con le verdure le batte tutte perché è decisamente la più completa. Ci sono tanti ingredienti, anche in questo caso facilmente reperibili, ma in realtà c’è poco da cucinare.

Le patate sono da bollire con la buccia e poi pelare tagliandole a pezzetti. Poi c’è da cuocere anche il pollo, sempre a pezzetti o a striscioline fino a quando diventa bello morbido. Facciamo raffreddare tutto e siamo già pronti per assemblare in una ciotola ampia: partiamo dal pollo, aggiungiamo le zucchine, le patate, il prosciutto cotto a cubetti, il mais e le olive. In alternativa possiamo aggiungere del formaggio, sostituire le zucchine con le melanzane, aggiungere nella cottura del pollo anche una spezia come il curry. Ci sta tutto, l’importante è portare in tavola questa insalata freschissima.

Plumcake alle fragole e mascarpone

Per concludere questo pronta domenicale, un dolce che va bene in realtà a qualsiasi ora del giorno, dalla colazione alla cena. La particolarità è che le fragole (ma possiamo usare anche altri frutti di bosco) entrano direttamente nell’impasto.

Abbiamo bisogno di farina, uova, zucchero, lievito e olio, poi le fragole e il mascarpone che sono i due ingredienti principali. Dopo aver pulito e tagliato la fragole, passiamo all’impasto del plumcake miscelando tutto con le fruste elettriche. Quindi uniamo i frutti e abbiamo tutto. Forno caldo a 180° per meno di un’ora e il profumo ci avvolgerà.