Alla scoperta del dry brushing: di cosa si tratta e come funziona

Questa volta vogliamo parlarti di uno speciale trattamento di bellezza, il dry brushing, ma di cosa si tratta esattamente?

Con i vari trattamenti beauty in continua crescita, in questo periodo ne sta spopolando uno in particolare, il dry brushing.

Ma di cosa si tratta esattamente e come funziona? Continua a leggere per scoprire questa tecnica innovativa.

Dry brushing: una coccola per la tua pelle

Il dry brushing consiste in una spazzolatura a secco. Così facendo sarà possibile eliminare la pelle secca e opaca.

La spazzolatura a secco non è altro che una forma di esfoliazione meccanica e consiste nello strofinare una spazzola per il corpo asciutta sulla pelle, o una spugna per chi ha la pelle sensibile. Questo trattamento viene effettuato per rimuovere delicatamente le cellule morte sulla superficie della pelle. Ora ti chiederai, questo trattamento giova veramente alla pelle? Secondo gli esperti, l’esfoliazione può rendere la pelle più luminosa e migliorare l’efficacia dei prodotti per la cura della pelle, incrementandone l’assorbimento. E’ come se fosse un modo per preparare la pelle all’idratazione. Se hai la pelle sensibile e hai difficoltà a trovare uno scrub per il corpo che faccia al caso tuo, la spazzolatura a secco può essere una buona alternativa per aiutarti a mantenere un aspetto liscio, morbido e sano, senza privare la pelle dell’idratazione essenziale.

Se non hai mai provato questo trattamento, ti suggeriamo di testare prima un lembo di pelle per vedere come risponde. È consigliabile utilizzare la spazzola a secco sulla pelle asciutta e pulita appena prima della doccia. Una volta stabilito che è sicuro procedere con la spazzolatura a secco di tutto il corpo, inizia dai piedi e risali fino al petto. Muovi la spazzola per il corpo con un movimento circolare e con estrema delicatezza. Presta particolare attenzione alle zone che possono essere particolarmente secche, come i piedi, i gomiti e le ginocchia,.

Per quanto riguarda la frequenza, non esiste una risposta giusta o sbagliata. Alcune persone possono tollerare l’esfoliazione quotidiana, mentre altre potrebbero aver bisogno di farlo solo una o due volte alla settimana. La cosa importante è rendersi conto di come la tua pelle reagisce dopo la spazzolatura a secco. Solo così sarai in grado di determinare ciò che funziona meglio per te. Magari inizia con la spazzolatura a secco una volta alla settimana.

Il lavoro però non si ferma quando si finisce con la spazzolatura a secco. Infatti, è necessario eliminare la pelle desquamata. Basta entrare nella doccia e detergere il corpo come fai solitamente. Non ti resta che applicare una lozione nutriente per il corpo sulla pelle umida per favorirne l’idratazione. Poiché spazzolare il viso a secco non è il massimo, utilizza uno scrub per esfoliare il viso. Fatto ciò, puoi applicare una crema idratante sulla pelle umida per trarne tutti i benefici. Ovviamente, come tutti gli altri strumenti beauty, ricordati di pulire la spazzola dopo ogni utilizzo. Puoi pulirla utilizzando un sapone delicato e assicurati di riporla in un luogo dove possa asciugarsi completamente.