Plumcake alle fragole e mascarpone, la colazione non è mai stata così dolce

Non solo come decorazione, ma come ingrediente principale: il plumcake alle fragole e mascarpone è originale e strepitoso

Il plumcake alle fragole e mascarpone è il dolce ideale per una colazione o una merenda alla grande quando è stagione dei frutti freschi, quindi tarda primavera e tutta l’estate. A differenza di altre ricette, in questa le fragole entrano direttamente nell’impasto e non solo come decorazione finale: ecco perché secondo noi è ancora più buono.

Ci servono uova, zucchero, farina, lievito e olio (niente burro), più le fragole e il mascarpone che sono i due ingredienti principali. Possiamo ridurre la quantità di zucchero, utilizzare un mascarpone senza lattosio, sostituire le fragole con altri frutti di bosco e la farina 0 con farina integrale o senza glutine, sarà sempre buonissimo.

Plumcake alle fragole e mascarpone, attenzione alle temperature

Prima di passare alla ricetta, è importante sapere come dobbiamo trattare gli ingredienti. Tiriamo fuori dal frigorifero sia le uova che il mascarpone almeno 25-30 minuti prima della preparazione (dipende anche dalla temperatura in cucina). Abbiamo bisogno che non siano freddi per un composto al top.

Ingredienti:

250 g di farina 0

4 uova

350 g di mascarpone

170 g di zucchero semolato

130 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito

250 g di fragole

Preparazione:

Laviamo con cura le fragole e asciughiamole bene con la carta assorbente da cucina o un canovaccio leggero senza rovinarle. Poi tagliamole a dadini e teniamole da parte.

Cominciamo anche a preriscaldare il forno a 180°. Poi in una ciotola versiamo il mascarpone insieme allo zucchero semolato e lavoriamoli insieme con le fruste elettriche e media velocità fino ad ottenere una crema omogenea.

A quel punto aggiungiamo le uova, una alla volta, l’olio di semi di girasole e per ultima la farina dopo averla setacciata. Amalgamiamo bene tutto con le fruste e a quel punto uniamo anche la bustina di lievito.

Mescoliamo ancora con le fruste elettriche, quindi uniamo le fragole all’impasto. Per fare questa operazione però non dobbiamo usare le fruste elettriche, perché non abbiamo bisogno di un frullato. Piuttosto utilizziamo una spatola in silicone facendo movimenti dal basso verso l’alto, amalgamando bene.

La base del nostro plumcake è pronta e ora dobbiamo solo versare il composto in uno stampo adatto, lasciando poi cuocere in forno caldo sempre a 180° per 45-50 minuti (dipende dalla forza del forno).

Per verificare la cottura perfetta anche all’interno, basterà la classica prova dello stecchino. Appena il plumcake morbido alle fragole e mascarpone è pronto sforniamolo e lasciamolo raffreddare direttamente nello stampo. Solo quando è freddo sformiamolo e tagliamolo a fette per mangiarlo, almeno non rischiamo di rompere tutto.