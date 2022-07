Torta al cioccolato fondente e birra, il primo passo verso la felicità

Un mix che non abbiamo mai provato per un dolce ottimo anche da regalare: ecco la torta al cioccolato fondente e birra

Sapore speciale per un dolce speciale: è la torta al cioccolato fondente e birra, da preparare con una base classica di farina, uova, burro, zucchero e cacao, aggiungendo però dell’ottima birra stout scura e del cioccolato al 70%. E non preoccupatevi se la mangiano anche i bambini, tutto l’alcol svanirà in cottura lasciando solo un sapore inebriante.

La Torta Birra e Cioccolato ha un sapore particolarmente gustoso, nato dal connubio tra birra e cioccolato.

La birra durante la cottura perde la sua componente alcolica, ma permangono le note aromatiche.

Queste ultime mettono in risalto il sapore del cioccolato, rendendo la torta veramente goduriosa.

Torta al cioccolato fondente e birra, tutti i passaggi

La torta al cioccolato fondente e birra si conserva per 2-3 giorni anche fuori dal frigo, ben avvolta da un foglio di pellicola alimentare.

Ingredienti:

350 g di farina 00

4 uova grandi

250 ml di birra

120 g di cioccolato fondente al 70%

150 g burro

50 g di cacao amaro in polvere

300 g di zucchero di canna

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di fondere il cioccolato: tagliamolo a pezzetti con un coltello ben affilato, poi versiamolo in una ciotola di acciaio. Appoggiamola su una pentola piena di acqua per la cottura a bagnomaria e mescoliamo con una spatola in silicone fino a quando il cioccolato sarà fuso e liscio. A quel punto togliamolo dal fuoco e lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente mescolandolo ogni tanto per non farlo rapprendere.

Quando il cioccolato è raffreddato, versiamolo in un’altra ciotola insieme alla birra e cominciamo a mescolarli usando una frusta a mano. Inizialmente in realtà saranno ancora due ingredienti a se stanti, ma quando metteremo il resto si ingloberanno bene.

Quindi setacciamo bene la farina insieme al lievito e al cacao in polvere versando tutto in un’altra ciotola. Poi prendiamo una terza ciotola e utilizzando le fruste elettriche montiamo le uova insieme allo zucchero e al burro già fuso, fino a quando otteniamo un composto spumoso e bello gonfio. Basteranno 3, massimo 4 minuti.

Andando avanti a montare, aggiungiamo metà del mix di birra e cioccolato e metà di quello con farina, lievito cacao. Quando questa prima parte della base si è amalgamata, aggiungiamo il resto di birra e cioccolato e poi farina e cacao. Per ultimo aggiungiamo un pizzico di sale, i semini di una bacca di vaniglia e mescoliamo fino ad avere una base perfettamente amalgamata.

Preriscaldiamo il forno a 180°, ungiamo e infariniamo leggermente uno stampo da 24 cm di diametro. Poi versiamo tutto il composto e livelliamolo con la spatola oppure il dorso di un cucchiaio leggermente bagnato.

Infiliamo lo stampo in forno già caldo e lasciamo cuocere nella parte centrale del forno per 45 minuti. A quel punto facciamo la classica prova stecchino e se esce asciutto possiamo spegnere perché la torta al cioccolato fondente e birra è pronta.

Tiriamo fuori il dolce e lasciamolo intiepidire prima di sformarlo e metterlo a raffreddare su una griglia o una alzatina. Ultimo passaggio, poi possiamo portare in tavola.