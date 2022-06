Questa non è un’insalata banale, ma il piatto più buono dell’estate

Se l’estate ci chiede soprattutto piatti freddi noi proponiamo l’insalata di pollo con patate lesse e zucchine. Basta poco per un piatto da intenditori

L’estate chiede freschezza e noi rispondiamo con una ricchissima insalata di pollo con patate lesse e zucchine che nasce come secondo piatto ma diventa anche piatto unico, da portare pure in spiaggia.

Una ricetta completa e nutriente, da preparare anche in largo anticipo.

Insalata di pollo con patate lesse e zucchine: anche il formaggio ci sta

Questa versione dell’insalata di pollo con patate lesse e zucchine è già sufficientemente ricca senza formaggio. Eventualmente potete sostituirlo al prosciutto cotto mettendo scamorza, caciocavallo, toma, fontina, emmenthal o quello che più vi piace.

Ingredienti:

700 g petto di pollo

5 patate medie

2 zucchine lunghe

150 g prosciutto cotto

100 g olive nere denocciolate

100 g mais

6 cucchiai di olio di oliva

1 mazzetto di prezzemolo

1 rametto di rosmarino

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo dalle patate che rispetto agli altri ingredienti hanno tempi di cottura più lunghi. Tutto quello che dobbiamo fare è lavarle e poi cuocerle con la buccia. Il trucco è scegliere patate più o meno della stessa grandezza in modo che cuociano anche nello stesso tempo.

Dopo 25, massimo 30 minuti dovrebbero essere pronte: verifichiamolo infilando i rebbi di una forchetta, se entra senza problemi fino al cuore siamo a posto. A quel punto scoliamole e peliamole aspettando poi che raffreddino. Infine tagliamole a cubotti.

Prendiamo il petto di pollo: se è un pezzo intero tagliamolo a bocconcini. Se invece sono fette spesse possiamo farle anche a strisce come se fossero straccetti, è una scelta assolutamente personale e non cambia il risultato finale. In cottura saliamo leggermente, una macinata di pepe e insaporiamo con un rametto di rosmarino, oltre che 1 cucchiaio di olio d’oliva. Circa 20 minuti e anche il pollo è pronto. Spegniamo e lasciamo raffreddare a parte.

Laviamo le zucchine e spuntiamole alle estremità. Poi tagliamole a fettine rotonde abbastanza sottili. Condiamole con un cucchiaio di olio, sale e una macinata di pepe, poi decidiamo come cuocerle. O in padella, per una decina di minuti in modo che restino comunque croccanti, oppure nella friggitrice ad aria a 190° per 9 minuti girandole ogni tanto.

A questo punto è tutto pronto e dobbiamo solo assemblare. Prendiamo una ciotola larga e cominciamo a mettere i pezzetti di pollo (e se li preferisci croccanti, questa è la ricetta per te), le patate, le fettine di zucchine, il prosciutto cotto tagliato a cubetti, il mais scolato dal suo liquido di conservazione. Aggiungiamo anche le olive tagliate in due o a rondelle, il prezzemolo tritato finemente, l’olio d’oliva e assaggiamo per capire se mancano ancora sale e pepe. Lasciamo in frigorifero per almeno 30 minuti prima di portare in tavola, l’insalata di pollo con patate lesse e zucchine deve essere mangiata fresca.