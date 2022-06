Matilde Gioli, l’incredibile novità spiazza tutti: web in delirio

Matilde Gioli manda in estasi i fan con una lieta novella in arrivo, è successo tutto durante un evento recente e ha lasciato sorpreso il web.

Classe 1989, bellissima e dagli occhi di ghiaccio: Matilde Gioli è uno dei nuovi volti amatissimi della tv italiana. Laureata in filosofia alla Statale di Milano, capisce ben presto che la sua vera passione è la recitazione. Diventa infatti nota nel 2013 con una grande partecipazione al film “Il capitale umano“.

Da quel punto in poi la sua carriera ha avuto un vero e proprio slancio, tra premi e riconoscimenti. La Gioli, che all’anagrafe ha il cognome del padre Lojacono, recita anche in Gomorra – La serie, per poi sbarcare nella seguitissima serie Rai, Doc – Nelle tue mani. Nella fiction interpreta il ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa al fianco del protagonista Luca Argentero. Nella sua vita però, c’è stato anche un dramma.

All’età di 16 anni l’attrice fu vittima di un grave incidente in piscina: colpita da un ragazzo che si tuffò atterrando sulla sua schiena, ha indossato un busto in ferro per 18 mesi riconquistandosi la mobilità che i medici avevano annunciato a rischio. Ora Matilde è attivissima sui social, con un profilo che conta 538 mila follower in cui tiene aggiornati i fan su tutte le sue novità. Nelle ultime ore è saltata fuori una notizia che ha scatenato l’entusiasmo di chi la segue.

L’attrice di Doc presto sposa? Il bouquet è tutto suo

Matilde Gioli è fidanzata con Alessandro Marcucci dal 2019, quando i due si incontrarono a Roma proprio mentre lei era impegnata con le riprese di Doc. Come qualche tempo fa ha rivelato al giornale Grazia, il compagno è un organizzatore di gite a cavallo ed escursioni ed è proprio così che si è imbattuta nel suo numero mentre cercava qualche attività da svolgere in zona.

Da PipolTv arriva ora una lieta novella che ha già portato molto entusiasmo nei fan che la seguono e che vedono la coppia quotidianamente nei post. Sembra proprio che, come quest’altra nota coppia social che da poco è convolata a nozze, la Gioli potrebbe essere prossima al matrimonio. Questo perché durante i festeggiamenti per il matrimonio del suo ufficio stampa, l’attrice ha partecipato al classico rito del lancio del bouquet.

Ed è stata proprio lei ad aggiudicarselo, saltellando poi felice con il suo trofeo in mano. Che sia dunque il segno di una volontà di fare il grande passo? Per il momento nulla di ufficiale, ma dall’entusiasmo si direbbe proprio che Matilde non lo disdegnerebbe affatto!