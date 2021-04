Poche ricette come l’insalata di pollo croccante riassumono perfettamente il concetto di piatto unico: un sapore pieno con ingredienti essenziali

Un piatto unico, da mangiare a casa oppure da portare sul lavoro, per tutti quelli che vogliono mangiare leggero, sano e nutriente. L’insalata di pollo croccante è simile alla famosa caesar salad, ma in realtà è tutta farina del vostro sacco.

Petto di pollo (ma anche di tacchino oppure lonza di maiale) impanato e fritto, insalata, pomodori, parmigiano. Non è affatto difficile, ma vi assicuriamo che il risultato finale è strepitoso e piacerà davvero a tutti.

Insalata di pollo croccante, la versione light è in forno

Se volete una ricetta ancora più light, non friggete il petto di pollo ma cuocetelo in forno preriscaldato ventilato a 190° per 25 minuti circa, girando le fette a metà cottura. Ricordatevi di spruzzarle leggermente con olio extravergine di oliva.

Ingredienti:

Per il pollo:

700 g petto di pollo

250 g pangrattato

120 g parmigiano reggiano

2 uova

prezzemolo

farina 00

latte

olio di semi di arachide

200 g insalata riccia

15 pomodorini pachino

100 g parmigiano reggiano

olio extravergine d’oliva

aceto balsamico q.b.

sale q.b.

Preparazione:

La prima fase della ricetta è quella delle cotolette di pollo. Lasciate le fettine di petto a bagno nel latte in una ciotola ampia per almeno 25-30 minuti in modo che si insaporisca bene.

Passato quel tempo, riprendete le fettine, scolatele dal latte e passatele bene nella farina. Poi in un altro piatto mescolate il pangrattato con il parmigiano grattugiato e il prezzemolo tritato al coltello finemente.

A quel punto passate il petto di pollo nelle uova sbattute e poi nell’impanatura di pangrattato aromatizzato premendo con le mani in per fare attaccare bene la parte che lo renderà croccante al petto di pollo.

Scaldate in una padella abbondante olio di semi (arachidi o girasole) e quando sarà bello caldo, mettete a friggere il petto di pollo. Dovete girarlo bene da tutti i lati per farlo cuocere e dorare in maniera uniforme.

Una volta che il petto di pollo è cotto, scolatelo delicatamente su un vassoio con carta assorbente da cucina e poi tenete da parte.

Adesso è ora di preparare l’insalata di pollo croccante. In una ciotola capiente versare l’insalata dopo averla lavata bene.

Poi anche i pomodori pachino tagliato in due, le scaglie di parmigiano reggiano. Infine aggiungete anche le cotolette di petto di pollo tagliate a striscioline. Condite tutto

con olio extravergine di oliva, qualche goccia di aceto balsamico, sale e pepe.