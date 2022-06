Iniziare alla grande un pasto con un piatto originale

Un antipasto che arriva da lontano ma possiamo rendere molto più nostro cambiando un paio di ingredienti: ecco le uova alla greca

Molto mediterranee, molto buone: le uova alla greca sono un antipasto leggero, colorato e fresco, tipicamente estivo e assolutamente imperdibile anche perché si preparano davvero in pochissimo tempo. Possiamo servirle come antipasto oppure come finger food durante un aperitivo e sarà sempre un grande successo.

In pratica ci servono delle uova sode e poi un pezzo di peperone arrostito in forno, delle olive nere, acciughe e un formaggio. La ricetta originale prevede la feta, ma noi abbiamo deciso di sostituirla con un formaggio morbido e spalmabile come lo stracchino per un ripieno cremoso.

Uova alla greca, tutti i passaggi della ricetta

Le uova alla greca possono stare un frigorifero al massimo 24 ore, dentro ad un contenitore ermetico e non sono congelabili. E adesso vediamo insieme tutti i passaggi.

Ingredienti:

10 uova medie

120 g di stracchino

60 g peperone rosso

5 filetti di acciughe sott’olio

20 g olive nere denocciolate

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

foglioline di timo fresco

1 pizzico di sale fino

pepe nero q.b.

Preparazione:

Prendiamo il peperone, laviamolo e tamponiamolo con della carta assorbente da cucina. Poi appoggiamolo su di una teglia e inforniamolo a 230° per 40 minuti, girandolo ogni tanto fino a quando diventa abbrustolito: Poi chiudiamolo all’interno di un sacchetto di plastica per una ventina di minuti.

Mentre aspettiamo, facciamo lessare le uova in due pentolini (per non romperle) fino a quando diventano sode: serviranno circa 9 minuti. Poi scoliamole e lasciamole raffreddare accelerando il processo sotto l’acqua fredda per un paio di minuti.

Quindi sgusciamo le uova, tagliamole a metà nel senso della lunghezza ed estraiamo il tuorlo con uno scavino o un cucchiaino facendo attenzione a non rovinarle, mettendolo il tuorlo in un piattino.

Poi riprendiamo il peperone: riusciremo a staccare la pelle molto facilmente e poi tagliamoli a dadini

Tagliamo a rondelle le olive denocciolate e poi in una ciotola uniamo lo stracchino, i peperoni tagliati a dadini e i filetti di acciughe tritati. Quindi aggiungiamo i tuorli schiacciati con una forchetta, le foglioline di timo e le olive. Infine condiamo con l’olio d’oliva, qualche macinata di pepe nero e il sale senza esagerare.

Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e riempiamo gli albumi delle uova con il composto. Rimettiamole in frigorifero su un piatto coperto da pellicola per almeno un’ora. Quando è ora del servizio basterà adagiarle su un vassoio coperto con alcune foglie di lattuga o altra insalata.