Beautiful anticipazioni: colpo di scena in arrivo? Lo spoiler del produttore

Anticipazioni Beautiful. Nuove importanti rivelazioni su ciò che cambierà nella soap americana. Ecco cosa avverrà

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda in America. Secondo le parole del produttore esecutivo nulla sarà come prima.

Beautiful anticipazioni: la soap è pronta a cambiare per sempre!

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo i nuovi spoiler rilasciati dal produttore la soap opera sta per cambiare totalmente narrazione.

Secondo le nuove rivelazioni rilasciate da Casey Kasprzyk, il produttore di Beautiful cambierà per sempre l’assetto della soap americana influenzando il racconto negli anni a venire.

Le dichiarazioni di Casey hanno lasciato tutti sbigottiti e hanno incuriosito il pubblico di tutto il mondo. Durante uno dei suoi soliti appuntamenti settimanali con la rubrica “Bold Live” in diretta streaming sul canale YouTube della soap, il produttore non ha fatto altro che aumentare l’hype intorno alle prossime puntate in onda in America. Neanche i vari volti del cast che puntata dopo puntata di alternano nella diretta hanno mai dichiarato nulla di più rispetto al futuro della soap.

Tutto ciò ha reso ancora più piccante l’attesa. Infatti, i telespettatori si divertono a lanciare ipotesi nel web. Secondo alcuni di questi, i colpi di scena riguarderanno il sogno che riguarderà Brooke Logan. Ultimamente, l’espediente sogno ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della narrazione, come nell’episodio speciale dedicato a Brooke che vi abbiamo raccontato ieri.

Secondo molti infatti potrebbe succedere che tutte le vicende a cui abbiamo assistito nel corso dell’ultima o delle ultime stagioni potrebbe essere stato il frutto della mente di uno dei personaggi. I “complottisti del sogno“, così come possiamo definirli, pongono la fine della storia e l’inizio del “sogno lucido” dal momento dell’incidente in moto di Steffy. Secondo questa teoria tutto ciò che è avvenuto dopo il suo incidente sarebbe frutto del suo coma (cioò conciderebbe con l’arrivo del Covid).

Tutto questo spiegherebbe molte cose, come l’arrivo del vero amore John Finnegan, un uomo dolce, premuroso e che accetta di amarla nonostante il tradimento e il bambino dalla dubbia paternità; il ritorno di mamma Taylor e il riavvicinamento con papà Ridge.

Ma oltre la teoria del sogno, vi sono altre teorie ugualmente valide e che meritano di essere messe in evidenza:

Una delle più papabili è quella del salto temporale , che vi avevamo già citato qualche tempo fa. Secondo quella teoria i personaggi attuali saranno totalmente diversi, troveremo i bambini adulti e non sapremo che fine avranno fatto i più adulti.

, che vi avevamo già citato qualche tempo fa. Secondo quella teoria i personaggi attuali saranno totalmente diversi, troveremo i bambini adulti e non sapremo che fine avranno fatto i più adulti. Un’altra riguarda la presunta morte di uno dei personaggi centrali delle trame: Ridge? Brooke? o comunque sia qualcuno di veramente forte all’interno della narrazione. Questo sarebbe un vero e proprio boom che cambierà per sempre la soap opera.

delle trame: Ridge? Brooke? o comunque sia qualcuno di veramente forte all’interno della narrazione. Questo sarebbe un vero e proprio boom che cambierà per sempre la soap opera. Infine quella di minore impatto: il ritorno di uno dei personaggi centrali del passato. Come ad esempio Susan Flannery e della sua Stephanie Forrester che potrebbe scombinare completamente gli equilibri della serie.

Quale sarà la linea che verrà messa in scena dagli autori e produttori? Non appena le riprese cominceranno non avremo più alcun dubbio.