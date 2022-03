Una Vita anticipazioni: Sabina scopre la verità su Daniela?

Una Vita anticipazioni. Sabina continua a nutrire forti sospetti su Daniela…la giovane domestica riuscirà a tenere i suoi segreti al sicuro? Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Daniela riuscirà a tenere al sicuro il suo segreto?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, Sabina sarà sempre più vicina a scoprire la verità sulla domestica Daniela? Ecco cosa succederà

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già per certo che Daniela non è altro che una poliziotta sotto copertura. Ma fin quando la giovane riuscirà a nascondere a tutti quanti di essere, in realtà, una spia della polizia arrivata ad Acacias per indagare sui forti di Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga)?

Come vi avevamo già anticipato il primo ostacolo per la copertura di Daniela verrà rappresentato dall’ex commissario Mendez (David Garcia Intriago). Infatti durante un pranzo di lavoro insieme a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), l’uomo riconoscerà la Stabile, ma le reggerà il gioco almeno finché non avrà modo di parlare da solo con lei.

A parte questo piccolo intoppo, le investigazioni sugli Olmedo procedono a gonfie vele. Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5 Daniela avrà modo di confrontarsi sulla questione con il suo superiore Roger (Francesco Bomenuto), il quale in più di un’occasione ribadirà che deve trovare prove sia sui crimini passati sia su quello che stanno per compiere ai danni della banca adiacente al loro ristorante.

Tuttavia, Daniela sembra aver perso lo scopo ultimo della sua missione. Infatti, ha iniziato a stringere un’amicizia particolare con il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro) e ciò metterà a rischio la lucidità e la missione…