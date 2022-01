Anticipazioni Beautiful dall’America. Cicogna in arrivo per la famiglia Forrester. Ma chi sarà il padre di questa nuova creatura?

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap più longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ben noto, da oltre 30 anni Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles accompagna tutti i nostri pomeriggi televisivi. Basti pensare che le puntate andate in onda sono state più di 9 mila!

Ma andiamo al nocciolo della questione. Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni USA e nel dettaglio della controversa situazione che si è creata nella famiglia Forrester. Sembra proprio che sia in arrivo una cicogna…

Beautiful anticipazioni USA: Steffy Forrester incinta, ma chi è il padre?

Con le puntate americane di Beautiful possiamo scoprire nuove chicche e approfondimenti su vicende che ancora in Italia non sono arrivate ma che ci danno un quadro completo e ricco. Secondo le nuove anticipazioni proveniente dall’USA sappiamo per certo che Steffy Forrester sarà incinta. Ma c’è un dubbio: chi è il padre?

Nelle prossime puntate in onda in America della nostra soap opera preferita, Steffy Forrester scoprirà di aspettare un bambino. Una notizia lieta e felice per l’intera famiglia Forrester se non fosse per un piccolo dettaglio, non si sa chi sia il padre….

Se avete letto le nostre anticipazioni saprete già che Steffy e Liam hanno passato una notte di passione, in quanto il giovane Spencer convinto del tradimento di Hope aveva deciso di passare a trovare la ex moglie per essere rassicurato. Da cosa è nata cosa e inevitabilmente i due si sono ritrovati a letto.

Questa situazione porterà a due eventi: se da un lato Steffy (che ricordiamo vive una storia d’amore con Finn) rimarrà incinta, dall’altro la donna dovrà rivelare al dottore di averlo tradito. Alla fine dei fatti, Finn perdonerà la giovane Forrester. Non sarà invece la stessa cosa per Hope Logan che sarà furiosa con Liam per l’ulteriore tradimento.

Steffy si troverà dunque ad un bivio. Se da un lato sarà convinta che il padre sia Finn, dall’altro non ne avrà la certezza assoluta, visto che potrebbe anche essere figlio di Liam. Motivo per cui sarà costretta ad effettuare un test di paternità.

Le anticipazioni di Beautiful ci vengono in soccorso anche in questo, rivelando che il test di paternità ha dato come risultato che il padre della creatura sarà Liam. Una notizia che creerà nuove tensioni tra le famiglie Forrester, Spencer e Logan. Hope intanto, non sembrerà disposta a perdonare Liam.

Secondo ulteriori sviluppi, capiremo che con ogni probabilità il test di paternità è stato manipolato e quindi non sarà chiaro chi fra Finn e Liam sia effettivamente il padre del figlio di Steffy.