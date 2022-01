Leggings: gli errori più comuni sono sempre i peggiori! Come si portano?

Leggings: il capo decisamente più indossato da noi donne, più amato per la sua naturale comodità, ma pessimo dal punto di vista del fashion. Perché? È il capo in assoluto più difficile indossare in modo trendy! Scopri tutti gli errori qui, su CheDonna!

Sappiamo quanto per noi donne sia importante la comodità. Tra il lavoro, la famiglia, e tutti gli impegni quotidiani che cerchiamo di incastrare l’uno sull’altro come stessimo giocando una partita di Tetris, il MUST delle nostre giornate è uno solo: abbigliamento comodo e pratico. Alle volte, però, si pensa che comodità non possa essere sinonimo di tendenza o eleganza, e quindi per non rinunciare alla comodità finiamo per rinunciare ad un altro elemento fondamentale delle nostre giornate: il fashion. Un esempio? Il leggings! Il capo più comodo e versatile in assoluto, ma anche quello peggiore da indossare, soprattutto se non si conoscono i segreti per indossarlo correttamente. Esatto, perché gli errori di stile peggiori che commettiamo quando indossiamo i leggings sono proprio i più banali, quelli che non ci aspettiamo. E allora diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e scopriamo insieme tutti i trucchi per indossare al meglio i leggings!

Per la palestra? Si. Per le passeggiate con le amiche? Abbiamo di meglio. Per il lavoro? Assolutamente no!

Sappiamo oramai che la moda del 2022 è variegata e ci permette di indossare qualunque cosa vogliamo e quando vogliamo. Proprio per la vastissima scelta che abbiamo in fatto di scelta di capi, perché ci ostiniamo ad indossare i leggings?

Mi direte perché sono comodi e perché con indosso i leggings vi sentite a proprio agio. Vero, i leggings sono in assoluto il capo più versatile, comodo e pratico che possa esistere, ma sono facilmente sostituibili con capi altrettanto comodi, ma più belli da vedere e che valorizzano meglio la nostra fisicità.

Entriamo nel vivo della nostra guida di stile e vediamo come indossare, e non, i leggings!

Leggings: errori da non commettere mai! Ecco come indossarli, e come sostituirli!

Calze di lana, pantaloni di maglina e tute sportive sono sempre meglio dei leggings!

Ecco perché non dovremmo mai indossare i leggings:

Partiamo da un presupposto: il leggings è il sostituto più coprente di una qualunque calza. Sono sicuramente più comodi perché in genere non scivolano e non si bloccano sui piedi, ma non è abbastanza per scegliere sempre e comunque il leggings rispetto ad altri capi. Una calza di qualità migliore e più pesante avrà risolto molti dei vostri problemi.

Sono sicuramente più comodi perché in genere non scivolano e non si bloccano sui piedi, ma non è abbastanza per scegliere sempre e comunque il leggings rispetto ad altri capi. In più i leggings sono generalmente di cotone , e proprio perché sono dei sostituti delle calze non vanno mai e proprio MAI indossati con maglie corte. I leggings sono trasparenti, per quanto pesanti possano essere.

, e proprio perché sono dei sostituti delle calze per quanto pesanti possano essere. Non valorizzano la nostra fisicità . Mostra le gambe e a volte anche quel piccolo difetto che vogliamo nascondere. Cellulite, ritenzione idrica e grasso localizzato? Il leggings mostra tutto.

. Mostra le gambe e a volte anche quel piccolo difetto che vogliamo nascondere. Cellulite, ritenzione idrica e grasso localizzato? Il leggings mostra tutto. Con i leggings addosso sembriamo sempre vestite allo stesso modo.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui dovremmo evitare di indossare i leggings. Ma ne rimane uno, il più importante: se scegliamo di portare i leggings evitiamo di creare outfit nuovi e di tendenza, che possono invece valorizzarci e permetterci di mostrare al mondo intero la nostra personalità.

Per una passeggiata comoda sostituite il leggings al pantalone di maglina largo a palazzo.

Se dobbiamo andare con le amiche a fare un aperitivo in centro città una maxi maglia con un paio di calze pesanti e uno stivale alto sotto il ginocchio vi doneranno comodità, ma sarete vestite decisamente meglio.

In ufficio? Qualunque scelta è meglio del leggings. Un jeans a campana abbinato ad una camicia con un maxi cardigan sopra e un paio di scarpe modello mocassino vi doneranno tutto un altro stile!

LEGGI ANCHE-> Accessori maxi: orecchini e collane vistose! Ecco il nuovo trend!

Termina la guida di stile targata CheDonna su come indossare, e non, i leggings!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo.

Qui, come sempre, su CheDonna!