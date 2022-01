Beautiful anticipazioni: scoperta choc per Liam, cambia tutto

Anticipazioni Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Liam scopre la verità sul presunto tradimento di Hope…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful anticipazioni: Hope non ha tradito Liam…ma il contrario!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 gennaio accadranno nuovi e importanti colpi di scena per la famiglia Forrester. Liam penserà che Hope l’abbia tradito e la tradisce con Steffy ma non è così che stanno le cose…

Nelle prossime puntate della soap americana, Liam nutre ancora molta paura sul rapporto fra Thomas e Hope, soprattutto perché secondo lo Spencer, il giovane Forrester nutre ancora qualcosa nei confronti dell’ex moglie. Infatti il giovane Spencer ha paura che la moglie lo abbia tradito! Ciò lo porterà a compiere un gesto folle…

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: proposta di matrimonio con sorpresa

Se avete già seguito le nostre anticipazioni giornaliere sulla soap americana sapete già per certo che in effetti Hope Logan non ha mai tradito il marito con l’ex Thomas Forrester. Il giovane figlio di Ridge aveva difatti baciato , in un momento di choc mentale, il manichino che ritraeva l’amata Hope.

Ben presto questa verità verrà a galla e non farà altro che far sprofondare Liam in un baratro di sensi di colpa. Perché non solo il giovane Spencer non ha avuto fiducia nella moglie ma allo stesso tempo, quello a tradire la coniuge è stato proprio lui: cadendo nelle braccia della ex Steffy Forrester.

Infatti verrà allo scoperto anche la motivazione che ha condotto Thomas a questo profondo malessere. Un’ignara Hope infatti illustrerà al marito quanto sta succedendo a Thomas e solo a quel punto il giovane Spencer capirà di essere caduto in un immenso equivoco.

Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, le conseguenze di tale equivoco saranno potenzialmente devastanti quando Steffy risulterà incinta. Come sapete, infatti, la donna sta vivendo una relazione amorosa con il dottor Finn (Tanner Novlan)…

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Beautiful: un tradimento e un clamoroso perdono