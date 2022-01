Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che accadrà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 17 al 22 gennaio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful anticipazioni: cosa accadrà negli episodi in onda dal 17 al 23 gennaio

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 gennaio accadranno nuovi e importanti colpi di scena per la famiglia Forrester. Soprattutto per Thomas.

Nelle prossime puntate della soap americana, Liam nutre ancora molta paura sul rapporto fra Thomas e Hope, soprattutto perché secondo lo Spencer, il giovane Forrester nutre ancora qualcosa nei confronti dell’ex moglie. Così, fra le braccia di Steffy dove ha trovato un dolce riparo, Liam Spencer viene rassicurato dalla sorella di Thomas, invanamente.

Ancora più agitato Liam si precipita a casa di Thomas per capire dov’è Hope e cosa sta accadendo. Lì assiste ad una scena alquanto bizzarra: Thomas è intento a baciare una figura che assomiglia a Hope (ma si tratterà del manichino).

Questa situazione genererà una serie di incomprensioni e sensi di colpa che animeranno le prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: proposta di matrimonio con sorpresa

Infatti Liam nervoso e amareggiato per quanto visto dalla finestra di casa di Thomas si sfoga con Steffy che, incredula, gli consiglia di parlarne a sua moglie, la quale continua a cercarlo al telefono senza ricevere risposta.

A Thomas, che l’ha chiamata, Hope dice di amare solo Liam. Finn va a trovare Thomas e lo vede nervoso e stressato, ma lui nega ogni cosa. Liam confida a Steffy di aver forse sbagliato a lasciarla, dato che l’ha sempre amata, ma sa che ora lei è legata a Finn. Hope è preoccupata per l’assenza di Liam, mentre Finn la mette in guardia dicendole di fare attenzione a Thomas.

Liam e Steffy riflettono sulla notte passata a letto insieme. Thomas confessa al padre che forse si sta punendo, isolandosi: ha fatto del male a troppe persone e ne sta pagando il prezzo.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Beautiful: un tradimento e un clamoroso perdono