Le borse nere di lusso più desiderate del momento. Quale ti piace di più?

Tra i vantaggi del poter sfoggiare una borsa firmata di lusso c’è quello di far apparire molto più costoso l’intero outfit (che spesso è stato acquistato da H&M, Bershka e simili). Poi, ovvio, avere un accessorio di valore ci fa sentire speciali, vediamo quindi su quali borse nere puntare in questo inverno.

Ci sono accessori nella nostra wishlist che desideriamo da tempo e che tardano ad arrivare ma ricordiamoci che, soprattutto ultimamente, comprare di seconda mano non è più un tabù.

Fonte: Canva.

Puntiamo sul nero, che non passa mai di moda e sul lusso, che sembra davvero non conoscere crisi (visti anche gli aumenti delle più note maison).

Le borse nere che tutte vorremmo avere quest’inverno

Partiamo con la borsa piccola, nera, in pelle di agnello e metallo effetto dorato firmata Chanel. Il prezzo è di 3800 euro ma dire che durerà in eterno è poco ed il figurone è garantito in ogni stagione, con qualsiasi outfit ed a prescindere dall’età.

La borsa grande con catena Roman Stud The Shoulder Bag creata da Valentino Garavani è completamente in nappa d’agnello nera lucida. Ha sia le borchie che le parti metalliche rifinite in ottone anticato e la pratica chiusura a girello. Costa 2500 euro.

Un accessorio iconico per accompagnarvi con eleganza contemporanea è la borsa media dì Saint Laurent, modello Collège, in pelle nera trapuntata che ha il logo YSL sul risvolto. Tracolla in metallo scuro per portarla a spalla ma anche un manico rigido in pelle per tenerla in mano o sul polso, è perfetta per un look casual. Si trova in vendita su My Theresa a 1850 euro.

Ci sono ovviamente tutta una seria di modelli Hermès da sogno ma i prezzi sono a dir poco proibitivi. Alcuni Borsa a mano Birkin 30esempi? La Birkin 30 a mano è scontata del 10% su Farfetch a 33867 euro, per la Kelly si parte – sempre e comunque – da 5000 euro ma bisogna anche aver la fortuna di essere messe in lista d’attesa e di trovarla nel colore desiderato. Sono molto più che borse, ok, sono opere d’arte, ma che cifre da capogiro!

Silvia Zanchi