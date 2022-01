Tutti i segreti e le magagne di un dolce buonissimo: il crumble

All’apparenza è una ricetta facile e in effetti è così, ma anche in questo caso dovete sapere come muovervi per il crumble perfetto

Lo prepariamo perché buono, sono, non troppo calorico e adatto anche ai bambini. Prepariamo il crumble, in genere dolce (con le mele, le pere, le fragole o altre frutta di stagione) per la sua facilità e perché si adatta alla colazione come al pranzo e alla merenda. Ma siamo sicure di farlo nel giusto modo?

In fondo la base del crumble è la stessa della pasta frolla che siamo abituate a preparare in casa, quella che conosciamo bene: zucchero, farina e burro. Vero che questa è una ricetta importante dalla Grab Bretagna, ma anche gli inglesi si intendono di dolci come noi e non si sognerebbero mai di inventare qualcosa di strano.

E qui arriva il primo errore da matita rossa: nell’impasto per il crumble non dovete mettere le uova, non servono e soprattutto non rispettano la ricetta originale. L’effetto combinato del tuorlo e dell’albume farebbe da legante ma terrebbe anche troppo elastico l’impasto del crumble che invece ha bisogno di essere asciutto per diventare poi croccante in forno. Non è difficile, eppure c’è chi per il gusto di sperimentare sbaglia questo passaggio.

Tutti i segreti e le magagne di un dolce buonissimo: lavorazione dell’impasto del crumble perfetto

Il vero segreto per una pasta frolla perfetta e quindi anche per un crumble perfetto, è nella temperatura. Non quella del forno, lì basta seguire alla lettera la ricetta, ma quella degli ingredienti. L’impasto al momento della cottura deve essere assolutamente freddo, meglio se direttamente dal freezer.

Qui sta il segreto per non commettere errori. Congelate l’impasto del crumble in modo che il burro non si sciolga ancora prima di entrare nel forno e il prodotti finale abbia la consistenza che gli vogliamo dare.

Un altro sbaglio comune nella preparazione della base per il nostro crumble preferito è nella lavorazione d’impasto. In genere le basi per un dolce hanno bisogno di essere maneggiate per alcuni minuti, in modo da crear la massa giusta per l’impasto.

Ma in questo caso no: meglio togliere che aggiungere, meglio fermarsi prima di esagerare. Quando avete ottenuto un impasto sabbioso, siete a posto, quindi non andate avanti. Se lo lavorate troppo a lungo, rischiate solo di scaldarlo troppo e quindi non ottenere il classico effetto sbriciolato del crumble.

Infine un consiglio: quale farina usare per l’impasto? Normalmente la base è 200 grammi di farina, o tutta 00 oppure metà 00 e metà di mandorle. In realtà per un sapore ancora più buono, sostituite metà di farina di mandorle con farina di mais.