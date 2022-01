Quel segreto inquietante del Principe Andrea: in 50 sul suo letto

By

C’è un segreto del Principe Andrea che può essere considerato più inquietante di molte altre voci su di lui, ed emerge solo ora.

Lo scandalo sessuale che ha portato recentemente alla rovina del Principe Andrea ha dato il via a una serie di rivelazioni sulla vita strettamente personale del figlio di Elisabetta II.

Pochissimi giorni fa il Principe è stato spogliato da tutti i suoi incarichi militari e ha perduto anche il titolo di Altezza Reale.

Il fatto che, a livello sociale, Andrea sia ridotto ormai al fantasma di se stesso, non ha fatto cessare le indiscrezioni. Al contrario, sembra che ormai sia partita la caccia a tutti i dettagli più scabrosi in merito alla vita privata del Principe.

Bisogna dire purtroppo che il Principe Andrea ha evidentemente molti scheletri nell’armadio. Il suo comportamento snob ed esuberante lo ha sempre spinto a vivere la vita rincorrendo vizi e piaceri, assecondando tutti i propri capricci. A causa di ciò si è infilato spesso in situazioni da cui il buon senso gli avrebbe dovuto consigliare di fuggire a gambe levate, ma il Principe non lo ha ascoltato.

Oggi le evoluzioni della battaglia legale di Andrea contro Virginia Giuffré hanno scatenato una vera e propria fuga di notizie e di indiscrezioni. Alcune sono state riportate dai media britannici.

lo scabroso segreto del letto del Principe Andrea

Ogni membro della Famiglia Reale Britannica può contare su un piccolo gruppo di uomini addestrati deputati alla sua protezione personale. Oltre ad accompagnare i reali in tutte le uscite ufficiali, i responsabili della sicurezza ispezionano regolarmente anche i loro appartamenti privati per assicurarsi che nessun malintenzionato arrivi a minacciarli.

Questo significa che gli agenti di sicurezza dei reali conoscono i più intimi segreti dei loro protetti e, ovviamente, si guardano bene dal rivelare dettagli così privati. Di tanto in tanto però si verificano delle eccezioni ed emergono alcune notizie che avrebbero dovuto rimanere seppellite per sempre.

A fare alcune sconcertanti rivelazioni in merito alle strane abitudini del Principe Andrea è stato il suo ex dipendente Paul Page, che ha fatto parte del commando di protezione reale dal 1998 al 2004.

In quel lasso di tempo il signor Page ha potuto rendersi conto che nell’appartamento privato di Andrea, e in particolare sul suo letto, c’era qualcosa di molto strano.

L’uomo ha rivelato che, nel momento in cui prese servizio, gli venne spiegato da un superiore che in un certo cassetto c’era una fotografia del letto incriminato.

La fotografie non ritraeva solo il letto, le coperte e i cuscini (come ci si sarebbe potuto aspettare). Nella foto erano ritratte decine di peluches, almeno cinquanta o sessanta, che venivano disposti ogni giorno dai domestici in un ordine ben preciso.

Il superiore dell’agente Page specificò che ogni giorno l’agente avrebbe dovuto confrontare la fotografia con il letto del Principe per assicurarsi che tutti i peluche fossero esattamente al proprio posto.

Se anche solo un’orsacchiotto fosse stato trovato fuori posto le conseguenze sarebbero state davvero seccanti. Il signor Page ha infatti riportato che se i suoi peluche non erano disposti come previsto il Principe Andrea avrebbe fatto una scenata prendendosela con tutto lo staff della casa.

Se questa storia fosse vera, come ha affermato l’ex agente Page in televisione, potrebbe essere interpretata in due maniere. Nel primo caso si potrebbe pensare a una strana ma innocua fissazione di Andrea, che magari è un collezionista di peluche.

Il fatto che il Principe Andrea sia stato immischiato negli affari di un noto pedofilo e che sia stato accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne getta invece una luce davvero inquietante su queste rivelazioni.

LEGGI ANCHE -> Scandalo Sessuale Principe Andrea | La drammatica storia della donna che lo ha denunciato per violenze

Se la cosa fosse vera questo significherebbe che il Principe Andrea e il milionario Jeffrey Epstein condividevano ben più di una semplice amicizia tra persone altolocate ma anche delle torbide preferenze sessuali!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!