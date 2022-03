Beautiful Anticipazioni: colpi di scena per Brooke, tornano Loro!

Anticipazioni Beautiful. Le prossime puntate in onda in America saranno un vero e proprio sogno ad occhi aperti per Brooke Logan. Ecco cosa succederà!

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America e che si presenteranno come una visione quasi magica per la nostra amata e odiata Brooke Logan.

Beautiful anticipazioni USA: Brooke sognerà i suoi cinque grandi amori!

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le nuove anticipazioni americane, Brooke Logan farà un viaggio con la mente e in un sogno rincontrerà i suoi grandi amori del passato. Ecco di chi si tratta e chi vedremo ritornare nella soap!

Brooke Logan è da sempre stata una delle protagoniste indiscusse della soap americana. L’attrice, Katherine Kelly Lang ricopre questo ruolo dal lontano 1987 quando una giovanissima e biondissima ragazza mette piede nella vita della famiglia Forrester colorando di amori, passioni, flirt e matrimoni le dinamiche della soap.

In occasione del 35esimo compleanno di Beautiful, gli autori e gli showrunner hanno deciso di omaggiare con grazia questo enorme e complesso personaggio che ha dato vita a numerosi colpi di scena e trame avvincenti.

Infatti nelle prossime puntate che andranno in onda in America (e che, verosimilmente vedremo l’anno prossimo in Italia), Brooke sarà la protagonista di un episodio speciale. La Logan ripercorrerà infatti le sue storie d’amore con gli uomini più importanti della sua vita: Ridge Forrester (Throsten Kaye), Eric Forrester (John McCook), Bill Spencer (Don Diamont) con cui condivide le scene e, con grande sorpresa con Thorne Forrester (Winsor Harmon) e Nick Marone (Jack Wagner) di ritorno nella soap per l’occasione speciale.

Brooke da sempre considerato un personaggio portante per la soap americana ha all’attivo 19 matrimoni ma solo cinque fra tutti gli uomini della sua vita, le hanno rubato il cuore.

I cinque grandi amori di Brooke Logan

Ridge Forrester , l’amore più grande di Brooke iniziato subito dopo il primo incontro nella villa dei Forrester. Da quel momento in poi, la relazione e i numerosi matrimoni celebrati hanno reso i due, due anime gemelle. Seppur con numerosi alti e bassi, matrimoni di mezzo, tradimenti e passioni, i due hanno resistito circa 10 anni insieme .

, l’amore più grande di Brooke iniziato subito dopo il primo incontro nella villa dei Forrester. Da quel momento in poi, la relazione e i numerosi matrimoni celebrati hanno reso i due, due anime gemelle. Seppur con numerosi alti e bassi, matrimoni di mezzo, tradimenti e passioni, i due hanno resistito circa . Eric Forrester . Il padre di Ridge, ha avuto un ruolo importante nella vita di Brooke. L’uomo, che si è avvicinato alla giovane Logan dopo il primo addio con Ridge . Mostrando fin da subito un senso di protezione nei confronti di Brooke. Galeotto fu l’amore giovanile che Eric provava per la madre della Logan. Il loro matrimonio si è celebrato dopo una notte d’amore che ha dato come frutto il loro primo figlio, Rick .

. Il padre di Ridge, ha avuto un ruolo importante nella vita di Brooke. L’uomo, che si è avvicinato alla giovane Logan . Mostrando fin da subito un senso di protezione nei confronti di Brooke. Galeotto fu l’amore giovanile che Eric provava per la madre della Logan. Il loro matrimonio si è celebrato dopo una notte d’amore che ha dato come frutto il . Thorne Forrester . Uno dei personaggi storici della serie, anche lui presente dal primo episodio nel lontano marzo 1987 (ma il cui ruolo è stato interpretato da tre differenti attori). Fratello minore di Ridge . La sua relazione con Brooke fu inizialmente clandestina . I due hanno iniziato ad innamorarsi cercando di tenere segreto tutto, soprattutto perché Stephanie non era d’accordo . La donna ebbe un’ictus al momento della scoperta. Alla fine i due finirono con lo sposarsi nel 2001 e lasciarsi poco dopo.

. Uno dei personaggi storici della serie, anche lui presente dal primo episodio nel lontano marzo 1987 (ma il cui ruolo è stato interpretato da tre differenti attori). . La sua relazione con Brooke fu inizialmente . I due hanno iniziato ad innamorarsi cercando di tenere segreto tutto, soprattutto perché . La donna ebbe un’ictus al momento della scoperta. Alla fine i due finirono con lo sposarsi nel 2001 e lasciarsi poco dopo. Nick Morrone . Fratellastro di Ridge. Nick è stato un altro amore momentaneo nella vita di Brooke (dopo una delle ennesime separazioni da Ridge). I due insieme erano sereni e tra l’altro condividevano anche un figlio, Jack , partorito da Taylor Hayes , a cui erroneamente vennero impiantati gli ovuli dell’acerrima nemica.

. Fratellastro di Ridge. Nick è stato un altro amore momentaneo nella vita di Brooke (dopo una delle ennesime separazioni da Ridge). I due insieme erano sereni e tra l’altro condividevano anche un figlio, , partorito da , a cui erroneamente vennero impiantati gli ovuli dell’acerrima nemica. Bill Spencer. Si tratta dell’ultimo amore (e matrimonio) di Brooke prima di ritornare con Ridge.

Dunque i telespettatori potranno assaporare e ricordare i cinque grandi amori di Brooke e scoprire dettagli inediti sul loro futuro. Ad esempio, una domanda che è rimasta a lungo in sospeso è stata: come mai Nick Morrone ha abbandonato burrascosamente la soap?

Un bellissimo regalo per omaggiare i 35 anni di messa in onda, dedicando una puntata “stand-alone” ossia un intero episodio con fulcro un unico personaggio, apparentemente scollegato dalla narrazione attuale.

Se vi state chiedendo in che modalità vedremo Nick e Thorne sullo schermo, non essendo personaggi attivi nella narrazione attuale di Beautiful, la risposta è semplice: appariranno in un sogno a Brooke. Non si sa l’entità del sogno, ma si prospetta una puntata ricca, come sempre, di colpi di scena.