Beautiful anticipazioni: matrimonio finito? Fulmini e saette tra i Forrester

Anticipazioni Beautiful settimanali. Fulmini e saette tra i Forrester. Ecco cosa è successo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni settimanali e del triangolo amoroso più discusso dell’ultimo periodo, quello fra Steffy, Liam e Hope e che con molta probabilità porteranno alla fine di un matrimonio. Scopriamo più informazioni.

Beautiful anticipazioni settimanali: Liam è arrabbiato con Hope, ecco perché

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci concentreremo sulla controversa questione che ha come protagonisti Steffy Forrester, Hope Logan e Liam Spencer.

Secondo le nuove anticipazioni settimanali dopo la notte di passione con Liam, Steffy Forrester scopre di essere incinta nelle nuove puntate di Beautiful. Per Hope si prospetta un periodo poco felice e anche per il suo matrimonio.

Infatti secondo le nuove trame in onda su Canale 5, Liam accuserà Hope di averlo tradito baciando Thomas e questo metterà in serio rischio il loro matrimonio ma la ragazza gli dimostrerà che in realtà il Forrester ha baciato il manichino e non lei.

Questo ha portato a un vero e proprio tradimento, Liam infatti dopo aver passato una notte di passione con Steffy, non se la sentirà assolutamente di dare il suo perdono a Hope, perché è inconcepibile aver baciato Thomas e deciderà di andare a parlarne direttamente con lui.

In tutto questo Liam dopo la notte trascorsa con l’ex moglie andrà da Thomas per confrontarsi direttamente con lui. Quando vedrà Hope lì presente, crederà che le sue idee hanno trovato conferma e non darà tempo alla donna di spiegare nulla.