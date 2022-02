Fianchi larghi? Ecco l’outfit perfetto secondo Jennifer Lopez!

Fianchi larghi e non sai quale outfit fa più al caso tuo? Scopri il segreto di Jennifer Lopez e gli outfit perfetti alla sua fisicità! Ecco la guida di stile targata CheDonna sui migliori outfit per valorizzare i fianchi larghi!

Il corpo di una donna è in costante evoluzione e cambiamento, e spesso facciamo difficoltà a trovare un equilibrio tra ciò che ci piace del nostro corpo e ciò che invece vorremmo modificare. La difficoltà nel trovare questo equilibrio ci viene soprattutto dalla società e dai canoni estetici che il mondo del fashion e dell’estetica ci propongono. Modelle dalle gambe chilometriche e fianchi piccoli, per non parlare degli spot pubblicitari dei prodotti make-up che mostrano visi dalla pelle perfetta e uniforme. Volete sapere un segreto? La perfezione non esiste. E i canoni di bellezza eterea osannati dall’industria del fashion? Una trovata pubblicitaria per rendere l’industria sempre attiva e noi consumatori sempre alla ricerca del nuovo prodotto che facci al caso nostro. La cosa che dobbiamo sempre mantenere a mente è che dobbiamo amare il nostro corpo, rispettarlo e valorizzarlo, senza provare a diventare necessariamente ciò che il mondo dell’estetica ci propone. Un esempio? I fianchi larghi!

Avete mai visto una top model con i fianchi larghi? No! Eppure i fianchi larghi sono tra gli elementi più femminili e belli da valorizzare in un corpo di una donna. Parliamo di Kim Kardashian e di Nicki Minaj, che hanno stravolto l’intero settore della moda esaltando le loro fisicità dai fianchi larghi. Oppure lei, Jennifer Lopez. Una delle cantanti, ballerine e attrici più famosa al mondo, elogiata per la sua fisicità prorompente e sensuale.

E allora perché non prendere ispirazione da lei, Jennifer Lopez, e dai suoi outfit, per valorizzare al meglio la nostra fisicità dai fianchi larghi? Scopriamo tutti i segreti dei look di Jennifer Lopez su questa guida di stile targata CheDonna!

Pantaloni larghi e maglia oversize. Ecco il look all day di noi donne che non siamo riuscite ad apprezzare e valorizzare il nostro corpo e vogliamo solo nasconderlo sotto strati di abiti.

È successo a tutte almeno una volta nella vita di trovarsi a competere tra ciò che la natura ci ha dato e ciò che invece la società ci propone. Allora abbiamo trascorso ore a cercare di diventare un qualcosa che non siamo, invece di provare a valorizzare quell’involucro prezioso e vitale che è il nostro corpo.

Da adesso basta: è arrivato il momento di dire addio a quelle tuniche che chiamiamo vestiti ed è arrivato il momento di scoprirci, in tutti i sensi!

Se hai una fisicità dai fianchi pronunciati, questa è la guida di stile che fa per te! Scopriamo insieme quali sono gli outfit migliori per valorizzare la nostra fisicità, utilizzando i trucchi di Jennifer Lopez!

Fianchi larghi: qual è il segreto di Jennifer Lopez per valorizzare la sua fisicità? Scopriamolo!

Minidress e capi aderenti: ecco il segreto! Ma come fa Jennifer Lopez?

La cantante americana Jennifer Lopez è nota per aver sempre sfoggiato la sua fisicità formosa e prorompente con orgoglio, ma anche con classe. I suoi outfit sono sempre al top e gli abiti che sceglie mettono in risalto ogni curva del corpo della cantante.

Ovviamente c’è il segreto, e quale sarà mai?

Jennifer Lopez utilizza due strategie per creare i suoi outfit:

capi aderenti, soprattutto sul punto vita, mettendo in risalto la parte superiore del corpo

abiti corti, che danno slancio alle gambe e riducono visivamente la larghezza dei fianchi.

In effetti queste sono le due regole più importanti da tenere a mente all’ora di creare un outfit che valorizzi la nostra fisicità dai fianchi larghi.

I capi aderenti tendono a dare un effetto “avvolgente”, che rende la silhouette sinuosa e sensuale.

Gli abiti corti, da indossare con la scarpa giusta come ad esempio un tacco décolleté o uno stivale alto sotto al ginocchio, conferiscono alle nostre gambe un effetto slanciato. Così facendo sembreremo più alte, le nostre gambe più toniche e i nostri fianchi meno larghi!

LEGGI ANCHE-> I look di Sanremo alla seconda puntata del Festival! Via alle pagelle!

Ricordate sempre: non esiste un unico canone di bellezza! Ognuna di noi è bella per ciò che è.

Dopo tutto il nostro corpo è il libro aperto della nostra vita, e per questo ineguagliabile!