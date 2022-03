Una Vita anticipazioni: una particolare proposta di matrimonio

By

Una Vita anticipazioni. Proposta nunziale inaspettata ad Acacias. Ecco chi fra i protagonisti convolerà a nozze…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: proposta di matrimonio inaspettata per…Anabel

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad una proposta di matrimonio totalmente inaspettata e totalmente priva di sentimenti. Ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 i telespettatori italiani assisteranno a delle nozze totalmente inaspettate, prive di fondamento e di sentimento (da parte di uno dei due). Questo matrimonio avrà come protagonisti Anabel Bacialupe (Olga Haenke) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Come ben sapete dalle recenti anticipazioni settimanali e giornaliere, Anabel si avvicinerà sempre di più al giovane messicano. Lo scopo di Aurelio sarà sempre stato quello di ottenere completa fiducia della giovane e di allontanarla gradualmente dalla protezione di papà Marcos.

La prima miccia in questa direzione è stata fornita quando Aurelio con l’aiuto della sorella Natalia ha fatto sapere alla giovane Bacialupe che sono stati il padre Marcos (Marcial Alvarez) e Salustiano Quesada a far uccidere il povero Carlos Armijo (ossia il suo promesso sposo messicano) per motivi legati agli affari.

Nel corso di questo conflitto padre-figlia la giovane Bacigalupe tenterà più volte di affrontare la questione, ma Marcos mostrerà per tutta risposta la sua autorità e, avvalendosi dell’aiuto della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), le impedirà di uscire di casa, minacciando di rinchiuderla in un convento qualora non dovesse rispettare il suo ordine.

Tuttavia, Soledad si lascerà convincere da Aurelio ad essere la sua spia e favorirà i suoi incontri con Anabel. Così, in una di queste occasioni, la ragazza cadrà tra le braccia del Quesada e farà l’amore con lui. Tutto ciò genererà sempre più tensione fra il genitore e la figlia, inducendo Marcos a restrizioni sempre più acute e reazioni violente nei confronti della figlia.

L’azione dura del padre, però, porterà all’effetto contrario e Anabel si avvicinerà sempre di più ad Aurelio fino a quando il messicano le chiederà di diventare sua moglie. La Bacialupe accetterà senza alcun dubbio e di dirà disposta ad andare sull’altare anche senza il permesso di papà Marcos.