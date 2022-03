Una Vita anticipazioni: Anabel scompare? Tensione e ansia ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che accadrà ad Acacias nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 20 al 26 marzo 2022. Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente e verosimilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanali: Anabel scompare

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 dal 20 marzo al 26 marzo 2022 di Una Vita, la giovane Bacialupe scompare dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Miguel.

Le prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio dal 20 marzo al 26 marzo 2022 saranno piuttosto animate. Difatti i telespettatori faranno i conti svariate questioni:

Anabel rifiuta la proposta di Miguel di tornare insieme, dicendogli che non lo ama più;

Susana riceve un cappellino inviato da Armando insieme a una lettera d’amore;

Lolita, per proteggere Antonito nel viaggio in Marocco, regala un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere;

Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere il quartiere e i residenti, il giovane nipote di Bellita si fa benvolere da tutti.

Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda la giovane Anabel Bacialupe, la ragazza decide di rifiutare la proposta di Miguel di ritornare insieme. Ma la vera rivelazione, che vedremo nei prossimi episodi in onda su Canale 5, riguarda il suo rapporto con papà Marcos e il ruolo strategico giocato dai fratelli Quesada, in particolare Aurelio.

Infatti, il giovane messicano con la complicità della sorella Natalia, rivelerà ad Anabel che i mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo, il suo promesso sposo in Messico, sono stati Don Salustiano e Don Marcos. Alla rivelazione, incredula, Anabel si dirige verso casa in cerca del padre per chiedere chiarimenti sulla questione. Marcos si arrabbia e risponde furiosamente innescando una violenza discussione padre e figlia.

Anabel lo accusa dell’omicidio e decide di fare le valigie e scappare via di casa. Ma il padre risponde prontamente con uno schiaffo sul viso della dolce fanciulla e la punisce: non può uscire di casa!

Ma la giovane Bacialupe ha degli assi nella manica pronti da giocare e decide con molta non calanche di disobbedire agli ordini del padre e uscire di casa di nascosto grazie alla complicità della domenica e amante del padre, Soledad.

Un piccolo aggiornamento su Soledad. La domestica recentemente è al centro di alcune storyline della soap opera iberica in quanto, come accennato precedentemente, è l’amante segreta di Marcos. Ciononostante, decide lo stesso di aiutare Anabel ma si mostra molto sospettosa e le altre domestiche, in particolare Alodia se ne accorgono.

Per sviare l’attenzione dalla sua relazione segreta con il Bacialupe la domestica racconta di avere un pretendente segreto, raccontando di una vecchia fiamma di nome Fausto; in realtà costui esiste davvero e le ha inviato un messaggio con toni tutt’altro che affabili.

In tutto questo frangente non dimentichiamo il ruolo centrale di Felipe. L’Halvares Hermoso fa ritorno ad Acacias dal suo viaggio all’estero e viene accolto con gioia da tutti i vicini ma la prima persona che incontra è proprio l’ultima che vuole incontrare, Genoveva…