5 modi di abbinare la jumpsuit in 5 occasioni diverse (e sentirsi al top)

Se sei un’amante della jumpsuit, ecco come la puoi abbinare in 5 occasioni diverse.

Si scrive jumpsuit, ma si legge semplicemente tuta. Può essere casual, chic, sexy. Possiamo indossarla per un party esclusivo, ma anche per una giornata in ufficio: ci farà sentire sempre al top.

Anche questa primavera – come sta accadendo praticamente sempre negli ultimi anni – questo capo ha infiammato le passerelle di tutto il mondo, in una veste rinnovata.

I dettagli cut out la fanno da padroni, seguiti dalle fantasie animalier e delle scelte geometriche per gli scolli.

Quest’anno a regnare incontrastati sono i modelli eleganti soprattutto. Li abbiamo visti sfilare sulle passerelle di Yves Saint Laurent, con il suo tributo all’eros, di Stella McCartney in una versione sexy, “tagliata”, di Marine Serre, che l’ha costruita a mo’ di divisa.

Un solo indumento, mille sfaccettature. Ma la jumpsuit non deve essere necessariamente elegante, perchè esistono tantissime sue declinazioni adattabili anche a contesti casual, che ci permettono di indossarla nella vita di tutti i giorni, come abbiamo annunciato prima.

Ma come si indossa? Ecco 5 modi di indossare la jumpsuit in 5 occasioni diverse.

Prima di iniziare a parlare dei 5 modi di abbinare la jumpsuit in 5 occasioni diverse, dobbiamo precisare che esistono tantissimi modelli di tuta e che ognuno di essi è adatto ad un tipo di fisico.

Ricordiamoci sempre che non siamo mai noi ad essere sbagliate, ma al limite lo sono gli abiti che indossiamo. E poi è la somma dei singolo capi che determina la riuscita di un look.

Ecco perchè la scelta di ogni singolo pezzo di un outfit è determinante: se non curiamo i dettagli e non prestiamo attenzione ad ogni elemento, il risultato finale non potrà mai essere ottimale.

Quindi, parliamo nello specifico dei tre tipi di fisico più conosciuti e diffusi: quello a pera, a mela e a clessidra. Se il tuo fisico non rientra in nessuno di questi non temere: seguendo queste linee guida ti sarà comunque facile orientarti.

Nel primo caso, dovrai prediligere le tute con la gamba a campana, oppure orientarti su un modello a kimono, oppure ancora con balze. Ricordiamoci che in questo caso non dobbiamo attirare l’attenzione sulle gambe, ma nella parte alta del corpo.

Nel secondo caso, dovrai fare esattamente il contrario e cioè mettere in risalto le gambe. Quale jumpsuit scegliere quindi? Quella corta, che sia morbida nella parte superiore, così da non far cadere l’occhio proprio lì.

Infine, nel terzo caso potrai optare per un modello aderente, che metta in risalto la vita e le proporzioni già esistenti. Ad esempio, in questo caso è perfetto anche il modelli in denim, sempre trendy.

A proposito, se vuoi conoscere gli outfit perfetti per valorizzare oppure creare il punto vita, ti diciamo noi quali sono.

Detto ciò, passiamo a parlare dei 5 modi di abbinare la jumpsuit in 5 occasioni diverse. Eccoli di seguito.

Jumpsuit e sneakers

Vuoi avere un look casual – chic? Opta per la combo jumpsuit (la parte chic) e sneakers (la parte casual).

Quali colori scegliere in questo caso? Vanno benissimo tutti, dalle fantasie al monocolore, ma prova ad optare per un total white e non te ne pentirai.

In quali occasioni indossarlo? Di sicuro di giorno: possiamo proporlo a lavoro, ma anche per andare a fare shopping, oppure per andare a pranzo fuori il sabato con le amiche.

Jumpsuit e blazer

Esagerare con l’eleganza non fa mai male, diciamocelo. Ecco perchè questo abbinamento è perfetto per chi vuole sentirsi raffinata, sofisticata, avere un’allure ricercata.

Che scarpe indossare? Sì a tacchi (anche vertiginosi). Al via décolleté, per esempio, di qualsiasi colore: vanno bene nere, ma anche pailettate. Questo outfit è perfetto, ad esempio, per andare ad un party esclusivo e sentirsi al top.

Jumpsuit e giacca di pelle

Ti abbiamo appena detto come essere elegantissima, ma se volessi invece un look rock? Potresti optare per questo duo: tuta e giacca di pelle.

Immagina di uscire con la tua jumpsuit monocolore, i sandali con tacco a spillo e la tua giacca di pelle appoggiata sulle spalle (e non infilata): sembrerà che tu stia arrivando direttamente da Hollywood, ovunque tu sia. Perchè non tentare?

A questo punto c’è un’altra domanda a cui rispondere: quando dovremmo indossare questo abbinamento? Per andare a cena fuori ad esempio, in un’occasione non troppo chic.

Jumpsuit denim e sandali gioiello

Certo, questo può sembrare un abbinamento azzardato, ma non è così. I sandali di cui parliamo dovrebbero essere bassi perchè questa combo funzioni, ma appunto funziona davvero: ti rende sofisticata al punto giusto.

Questo look è ideale per uscire di giorno soprattutto e ti farà sentire comoda, ma irresistibile al tempo stesso.

Jumpsuit nera e cappotto lungo

Chiudiamo la lista di questi 5 abbinamenti con questo, il più classico di tutti, adatto alla primavera (ma ovviamente non all’estate).

Per questi ultimi giorni di “semi – freddo” possiamo indossare ancora il nostro cappotto (magari non quello invernale). Abbiniamolo quindi alla nostra jumpsuit nera ed il gioco è fatto.

Ovviamente puoi decidere di provare lo stesso look con una tuta di un altro colore, non tutti amiamo il nero.

Anche in base a questa scelta potrai decidere quando indossarlo: se scegli un look total black, puoi scegliere questo look anche per andare ad una festa, se invece scegli colori sgargianti – ad esempio, il rosso, ma anche il giallo, il blu elettrico – puoi indossarlo per andare a cena fuori e così via.