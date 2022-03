Victoria De Angelis, la dedica speciale è prioprio per Lui!

Ancora un regalo di Victoria De Angelis ai fan: la bassista dei Maneskin pubblica una dedica speciale ad una delle persone per lei più importanti.

Non c’è giorno in cui Victoria De Angelis non sorprende i fan. La bassista dei Maneskin non annoia mai i suoi followers e tra una foto in cui sfoggia la sua bellezza e una in cui celebra la bellezza della musica si lascia andare anche a dediche speciali per le persone importanti della sua vita.

Nonostante il successo mondiale, Victoria, esattamente come Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi è rimasta legata agli amici di sempre che continua a frequentare appena riesce a trascorrere qualche giorno a Roma, la sua città. Oltre a trascorrere del tempo con il padre e la sorella Veronica, Victoria ama uscire con gli amici e, tra quelli più stretti, c’è anche colui a cui ha dedicato un post sul suo profilo Instagram.

La dedica speciale di Victoria De Angelis infiamma i fan dei Maneskin

Victoria De Angelis che, nella sua giovanissima età ha dovuto fare i conti con un dolore terribile come quello per la morte della mamma, ha un gruppo di persone di cui si fida totalmente. Tra queste ci sono sicuramente anche coloro che considera dei veri e propri fratelli nonostante non lo siano di sangue ovvero Damiano, Thomas ed Ethan.

Con Damiano David, Victoria ha sempre avuto un rapporto speciale. Con il tempo, però, il rapporto speciale è nato sia con Thomas, ma anche con Ethan a cui la bassista ha dedicato il suo ultimo post su Instagram. Nella foto pubblicata sul profilo Instagram della De Angelis, Victoria è seduta sulle gambe di Ethan mentre sono in auto.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Ethan e Victoria sono vestiti e truccati probabilmente per partecipare ad un evento con Damiano e Thomas. La foto della bassista e del batterista dei Maneskin ha conquistato i fan dei Maneskin che amano il rapporto speciale e sincero che unisce i quattro componenti della band romana che, in un solo anno, è diventata un fenomeno mondiale.

Nonostante il grandissimo successo e un tuor mondiale appena annunciato e che sta registrando un sold out dopo l’altro, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono rimasti i quattro ragazzi ventenni che, suonando in Via Del Corso a Roma, sognavano di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro riuscendoci, poi, con tanto lavoro e tanti sacrifici.