Punto vita da vespa? Ecco gli outfit per valorizzare, o creare, il punto vita!

Avere un punto vita da vespa come Sofia Loren è stato il tuo sogno di sempre? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco come creare outfit ad hoc per chi non ha un punto vita delineato! Siete pronte? Iniziamo!

Ogni donna è bella per quello che è: con il proprio corpo, le proprie peculiarità e caratteristiche. Abbiamo visto nel corso degli ultimi anni che non esiste una bellezza univoca e quindi neanche dei canoni di fisicità perfetta. Personalità influenti nel mondo del fashion come Kim Kardashian e Rihanna hanno completamente sdoganato tutta l’industria della moda, immettendo per la prima volta sul mercato articoli d’abbigliamento, come intimo e abbigliamento da palestra, indirizzati a varie fisicità, prima escluse dall’intero settore. La moda infatti sta lavorando il più possibile per creare collezioni inclusive e indirizzate ad una cerchia più vasta. E adesso veniamo a noi: dobbiamo amare il nostro corpo e la nostra persona al 100%, ma se volessimo valorizzare con qualche trucchetto fashion la nostra silhouette? La guida di stile di oggi targata CheDonna avrà proprio questo compito: creare degli outfit trendy che valorizzino o creino una zona del corpo da molte odiata, il famoso “punto vita”! Scopriamo insieme tutti i trucchi per creare dei look al top!

Chi non ricorda Sofia Loren nella scena del “mambo” nel film Pane, amore e… oppure Marilyn Monroe e i suoi film che hanno fatto la storia del cinema?

Cosa avevano in comune queste attrici? Gli outfit sensuali, mai volgari, che mettevano in risalto soprattutto una zona del corpo ben precisa: il punto vita!

Tutte abbiamo sognato di indossare abiti che ci facessero sentire delle dive di Hollywood, e oggi possiamo farlo!

In questa guida di stile vedremo come creare degli outfit che mettano in mostra la nostra fisicità, e che vadano a valorizzare, o addirittura a creare, il punto vita da vespa!

Punto vita: tutti i trucchi per realizzare outfit trendy, che mettano in risalto il punto vita!

Accessori giusti e qualche trucco, ecco i segreti per realizzare outfit che mettano in risalto in punto vita!

Come ben sappiamo esistono vari tipi di fisicità:

clessidra : seno e glutei prosperosi, punto vita piccolo.

: seno e glutei prosperosi, punto vita piccolo. mela : gambe snelle e lunghe, fianchi larghi.

: gambe snelle e lunghe, fianchi larghi. pera: spalle e seno piccolo, fianchi larghi.

Queste sono le tre macro categorie che sono state individuate per spiegare le caratteristiche fisiche della maggior parte delle donne, ma categorizzare una fisicità in questo modo è un po’ riduttivo.

Ogni fisico ha le proprie caratteristiche peculiari, e sta a noi decidere quale zona mettere in risalto e quale invece ci fa sentire più insicure.

Se volessimo mettere in risalto il punto vita come fare?

se la nostra fisicità rientra nei canoni della forma a clessidra, ci basterà utilizzare abiti stile impero, aderenti sul punto vita. Per valorizzare ancora di più la figura si può scegliere un tubino aderente, ma con lunghezza midi, fino al ginocchio. In questo modo il punto vita sembrerà ancora più piccolo e tutta la nostra figura sembrerà più slanciata. fisico a mela? Questo vuol dire che dovremo assolutamente evitare i tubini aderenti, e optare per i tubini dritti e mini, che presentino una forma svasata sui fianchi. In questo modo le gambe saranno più slanciate e la forma svasata della gonna dell’abito andrà a creare una sorta di punto vita. Ricordate i tubini anni ’60? Sono proprio quelli che fanno al caso nostro! per una fisicità a pera la scelta migliore è un outfit composto da una maglia aderente e un pantalone a palazzo dalla vita super alta. Chiudete il total outfit con una cintura alta sul punto vita. Metterete in mostra le vostre spalle piccole, il punto vita verrà valorizzato e avrete coperto i fianchi dando un effetto slanciato con il pantalone largo in gamba!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui trucchi più glamour per creare con i nostri outfit il punto di vita da vespa.

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora non dovrete fare altro che attendere la prossima! Novità in fatto di moda, e non solo, vi aspettano!