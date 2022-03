Una Vita anticipazioni: il perfido piano di Genoveva contro Felipe

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà ad Acacias nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 27 marzo al 2 aprile 2022

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni settimanali dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 i telespettatori italiani assisteranno ad un doppio addio, a problemi d’amore per una delle coppie storiche e alle bugie di un giovane ragazzo.

Infatti in questa settimana seguiremo tre grandi storyline:

L’addio di Indalecia e Benigna. Le due donne lascieranno Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. La bottegaia Lolita farà notare a Ramon che sta trascurando Carmen e gli intima di porre rimedio alla situazione. Il giovane Ignacio, nipote di Bellita mentirà alla zia dicendole che passerà tutta la notte a studiare con i colleghi dell’università. Quando la verità invece è tutt’altra…

Lolita, la moglie di Antonio metterà bocca nel matrimonio fra Ramon e Carmen. La bottegaia infatti cercherà di Carmen, che è sempre più convinta che Ramon la ignori volutamente. A quel punto il Palacios Senior cercherà di riavvicinarsi con la moglie e per tale motivo le comprerà un regalo. Ma la donna non è soddisfatta e lo informa che si è trovata un’occupazione come parrucchiera a domicilio.

Per quanto riguarda il giovane nipote di Bellita, Ignacio, assisteremo a delle grandi rivelazioni. Infatti il ragazzo che ha dichiarato di essersi trasferito ad Acacias per proseguire gli studi in Medicina in realtà ha tutt’altri scopi. Dirà alla zia di passare tutta la notte a studiare, fra i libri, insieme ai colleghi di università quanto in realtà si dirigerà in una bettola per “spendere i suoi soldi” in donne e vizi capitali.

Questa situazione, inizierà a destare dei sospetti soprattutto agli occhi di Bellita e della domestica Alodia, che ha iniziato a nutrire qualche sentimento d’amore per lui. Alodia infatti si accorgerà presto degli inganni del giovane dal fascino particolare, eppure lui continuerà ad abbindolarla con il suo modo di fare da vero gentiluomo.

Ignacio passa la notte nel solito locale notturno; Alodia si accorge che il giovane ha mentito ancora e gli chiede conto, ma lui riesce ad abbindolarla un’altra volta.

Ma non è tutto. Oltre queste tre storyline ce ne saranno altre due di ancora più interesse: quella di Marcos, Anabel e Aurelio e quella di Genoveva e Felipe.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che Marcos scoprirà la fuga di Anabel e deciderà di cambiare le serrature di casa per evitare che la cosa si ripeta in futuro. Inoltre, il Bacialupe Senior affronterà Aurelio e gli domanderà il motivo per cui ha rivelato ad Anabel le sue responsabilità nella morte di Carlos Armijo. A quel punto la discussione si animerà talmente tanto che il giovane Quesada prenderà una pistola e minaccerà fortemente Marcos.

Allo stesso tempo Soledad che tenta di coprire la fuga di Anabel alla fine convincerà Marcos a toglierle il castigo alla figlia. Anabel ne approfitta subito per uscire di casa e vedere Aurelio, al quale dichiara il suo eterno amore.

Una storia turbolenta è quella che vedremo prossimamente su Canale 5 e che riguarderà Genoveva Salmeron e Felipe Helvarez Hermoso. I due coniugi si incontreranno per strada quando la dark lady lo inviterà a casa per discutere dell’annullamento del loro matrimonio. Apparentemente entrambi si trovano d’accordo.

Eppure, la dark lady non si smentisce mai e tenterà, con l’aiuto di Natalia, di far cadere l’avvocato in un peccato d’amore. Ma l’uomo sospetta che dietro le moine della giovane ci sia la moglie e non cederà all’inganno.